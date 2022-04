Estefania Bernal si scaglia contro Beatriz: “Fai parte del passato di Roger…”/ Oggi lo scontro in diretta?

Estefania Bernal smentisce Licia Nunez: “Ti vuoi isolare dal gruppo…”

Tra Estefania Bernal e Licia Nunez volano stracci. La tensione tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi è alle stelle. Licia Nunez ha fatto sapere nella scorsa puntata di non essersi sentita accolta dagli altri naufraghi. Estefania Bernal ha però smentito questa versione: “Si isola tutti i giorni, sono stata la prima ad avvicinarmi a te, dal primo giorno l’abbiamo accolta benissimo”. Licia Nunez ha accusato in particolare Blind di avere avuto pregiudizi nei suoi confronti: “In realtà da quando sono arrivata qua non hanno fatto altro che dire sono l’attrice, orgogliosa di esserlo, che il tono della mia voce non quadra. Blind dice che mi sono isolata, soltanto per 24 ore, perché tutto questo mi ha fatto male, mi sono isolata con questo gruppo qui, sparano ca**ate, non è assolutamente vero”, si è sfogata.

Estefania Bernal ha poi preso le difese di Blind sostenendo che sia stata Licia a volersi isolare dal resto del gruppo. Licia ha sbottato: “Falso sei una bugiarda non è assolutamente così”. Quando è stato il momento di fare la sua nomination segreta, però la modella argentina ha fatto il nome di Guendalina Tavassi affermando: “Ha confermato che non lei non si può parlare vuole sempre avere ragione”.

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Estefania Bernal si è scontrata con Beatriz, l’ex fidanzata di Roger Balduino. Beatriz ha infatti fatto notare a Estefania come Roger non sia stato sincero. La donna è convinta che il modello le nasconda la verità: “Roger non sta dicendo la verità, non sono una scema che viene qui a parlare del suo ex. La storia tra di noi non era finita, prima della sua partenza eravamo insieme”. Estefania Bernal aveva preso le distanze da queste dichiarazioni: “Mi fido di lui. Fai parte del suo passato. Mi dispiace se stai soffrendo, ma io non posso farci niente. Valuto Roger dal momento in cui l’ho conosciuto, mi interessa ciò che dice ora e ciò che sto vivendo”, ha replicato.

Ilary Blasi ha poi proposto a Beatriz di partire per l’Honduras per andare a chiarire con il modello: “Tu, l’altra volta, hai detto che se Roger ti dovesse rivedere correrebbe da te. Vuoi andare a dirglielo in faccia? Ti faccio partire per l’Honduras”. La ragazza ha subito accettato: “Certo, va bene, voglio guardarlo negli occhi”. Il triangolo tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz sta appassionando i telespettatori che sono curiosi di sapere come andrà a finire. In molti infatti sospettano che il legame di Estefania e Roger sia falso e che i due stiano insieme per strategia.











