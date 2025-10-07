Mistero sulla vita sentimentale di Estefania Bernal: single o ha un fidanzato? La top model argentina alza un muro sulla sfera privata

Che possa essere single è difficile crederci, eppure la modella argentina Estefania Bernal pare non avere nessun fidanzato al suo fianco. Classe 1995, fin da giovanissima calca abilmente le passerelle di moda. All’età di vent’anni compie il salto in carriera, partecipando e vincendo Miss Universo Argentina. In patria si presta ben presto a condurre programmi televisivi, fino al trasferimento in Italia, dove inizia a collaborare con grandi marchi come Guess e Yamamay.

Nel 2021 partecipa a Scherzi a parte, come assistente di alcuni sketch. L’anno successivo amplia la sua popolarità partecipando all’Isola dei Famosi, dove arriva fino alla semifinale. Poi ci sono ancora le esperienze con Pio e Amedeo, in Felicissima Sera, e su Sky in Pechino Express, in coppia con l’amica Antonella Fiordelisi. In tutto questo, Estefania Bernal ha sempre sollevato un muro sulla propria vita privata e sentimentale. Dunque, non si sa molto sulle questioni di cuore.

Estefania Bernal tra flirt ed ex fidanzati: i rumor su Jeremias Rodriguez e Roger Balduino

Qualche tempo fa, il nome di Estefania era stato accostato a quelli di Jeremias Rodriguez e a Roger Balduino, ma le cose non sono mai decollate. In particolare con Roger, si sarebbe frequentata anche dopo la fine del reality in Honduras, ma la relazione si è incagliata sul nascere. Ad oggi non è chiaro se la ragazza sia fidanzata o meno, ciò che appare certo è che il lavoro è ben incanalato, come del resto il suo profilo Instagram.

Sui social la modella condivide prevalentemente scatti dai suoi servizi fotografici in passerella, ma anche le sue foto in giro per il mondo, tra location mozzafiato e pose da capogiro. Questa sera, martedì 7 ottobre, Estefania Bernal è tra le protagoniste di Freeze.