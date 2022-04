Estefania Bernal squalificata dall’Isola dei Famosi 2022?/ Viola il regolamento e…

Estefania Bernal squalificata dall’Isola dei Famosi 2022? La naufraga è finita nel mirino del popolo del web al termine della settima puntata del reality show per un gesto che non è passato inosservato ai telespettatori più attenti. Sul web, così, è scoppiata una vera polemica con diversi utenti che chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti della concorrente. Ma cos’è successo esattamente? Tutto è accaduto quando Ilary Blasi che ha aperto la puntata annunciando lo scioglimento delle coppie, ha chiesto a Estefania e Roger tra i quali è nato un sentimento di scegliere se proseguire l’avventura in coppia o da soli.

I due naufraghi hanno fatto la propria scelta scrivendo la risposta su una lavagnetta. Roger non ha avuto dubbi e ha scelto di continuare l’avventura con Estefania con un cuore. Discorso diverso, invece, per Estefania che ha avuto qualche dubbio prima della decisione finale.

Estefania Bernal, il gesto che ha scatenato la polemica sul web

Nel momento in cui ha dovuto scegliere se continuare l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 da sola o in coppia con Roger, Estefania ha mostrato la lavagnetta con una croce sotto la scritta coppia. Diversi utenti, però, hanno notato un segno cancellato sotto la parola singolo alludendo ad una probabile violazione del regolamento. Estefania, dunque, ha cambiato idea poco prima di mostrare la lavagna alle telecamere? C’è chi pensa che quello della naufraga sia stato un cambiamento strategico e chi, invece, è sicuro che il suo sia stato un semplice errore dovuto alla difficoltà di capire perfettamente la lingua.

Quel che è certo è che, per il momento, Estefania e Roger continuano ad essere una coppia nonostante l’attacco di Antonio Zequila e che nessun provvedimento è al vaglio degli autori. La questione, dunque, si spegnerà nelle prossime ore?

