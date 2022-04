Estefania Bernal/ Su Instagram spunta una foto hot, fan in delirio…

Estefania Bernal hot su Instagram: la foto fa impazzire…

Estefania Bernal è uno dei personaggi più popolari ma anche controversi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Anche se lontana dai social, il suo staff non manca di pubblicare delle sue foto. Poche ore fa il suo staff ha pubblicato un sensuale scatto di nudo. La reazione dei suoi ammiratori non si è fatta aspettare. Nel giro di poche ore il post ha raccolto migliaia di like e commenti. Il servizio è stato realizzato dal fotografo Umberto Cairoli che ha saputo raccontare al meglio la sua bellezza mozzafiato con delle foto molto provocanti ma al tempo stesso eleganti. C’è anche però qualche commento negativo.

La storia con Roger Balduino sta facendo parecchio discutere e non sono mancati gli attacchi degli haters sotto la sua foto. “Sei falsa, pensavo che eri una brava ragazza invece ti sei dimostrata in un altro modo. Non ti si sopporta più. Sei falsa e arrogante”. C’è poi chi invece sottolinea come Estefania sia una bella ragazza definendola addirittura un capolavoro. La modella argentina ha conquistato il pubblico del reality con i suoi bikini ma, soprattutto, per la grande intesa con un altro naufrago, il modello Roger Balduino. Fin da subito sono sembrati in perfetta sintonia spingendo gli esperti di cronaca rosa a indagare sul loro conto. Pare che i due avessero passato molto tempo in albergo prima dell’inizio della trasmissione, facendo scoccare subito l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Estefania Bernal (@estefaniaabernal)

Estefania Bernal e Roger Balduino è stata una coppia che ha superato dure prove pur di restare insieme, ora all’orizzonte c’è Beatriz, l’ex fidanzata del modello pronta a riconquistare il suo cuore e dimostrare alla sua rivale che l’amore che il Balduino prova per lei è solo una menzogna. Nella puntata di lunedì scorso Roger è stato messo a confronto con Beatriz che lo ha accusato di essere stato scorretto nei suoi confronti, chiedendogli se davvero si è dimenticato di tutte le parole che si sono detti prima della sua partenza per l’Honduras. Estefania non sembra turbata dalla presenza della Marino, difatti il suo intervento non ha inclinato il rapporto. La modella ha accusato l’ex di volere visibilità perché se si fosse trovata lei al suo posto non si sarebbe presentata in televisione. Estefania ha suggerito a Beatriz di andare avanti con la sua vita, è libera di fare le sue scelte, ma per un po’ di amor proprio dovrebbe evitare di rivendicare il suo amore. Beatriz ha accusato Estefania di non essere solidale e non condivide la sua scelta di averla rimpiazzata dopo poche settimane che frequenta Roger, senza conoscere la storia che hanno vissuto insieme. Per Beatriz il suo ex fidanzato sta mentendo alla sua nuova compagna raccontando una mezza verità. Estefania da parte sua si fida del modello e non è interessata al suo passato, più volte gli ha chiesto se la sua precedente relazione è finita e lui gli ha sempre risposto che da mesi non si frequentavano. Beatriz continua a sostenere che la storia non è finita altrimenti non sarebbe andata in studio a raccontare come realmente stanno le cose.

A Estefania Bernal le parole della Marino non la scalfiscono per niente, a lei interessano le parole che le dice oggi Roger. Il pubblico a questo punto è molto curioso e vorrebbe conoscere la verità dei fatti e sarà a breve accontentato perché Beatriz dovrebbe sbarcare in Honduras per chiarirsi con Roger. Non è un periodo leggero per Estefania solo pochi giorni fa ha avuto una burrascosa lite con Licia perchè dopo averla aiutata a farle vincere la prova leader, è stata esclusa dal cibo. Agli occhi degli altri naufraghi Roger ed Estefania sono una coppia forte, chissà se l’entrata in gioco di Beatriz possa minare il loro saldo rapporto oppure rafforzarlo. Gli appassionati del reality sono curiosi di vedere come si evolverà la storia, qualcuno mette in dubbio l’autenticità della relazione, altri tifano per i due modelli e non gradiscono la presenza della Marino che potrebbe mettere scompiglio. Come se la caverà Estefania, riuscirà a difendere il suo amore oppure dovrà soccombere dando partita vinta alla sua rivale? E Roger come reagirà nei confronti della sua ex quando le dirà in faccia di non essere stata leale nei suoi confronti, ma soprattutto gli altri naufraghi a chi daranno ragione?

