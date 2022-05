Estefania Bernal, topless da urlo all’Isola dei Famosi/ Bagno sexy lontana da Roger

Topless da urlo per Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022. Nelle scorse ore la modella argentina ha sfoderato il suo lato più sensuale, alla larga da Roger Balduino. Il concorrente brasiliano, ancora sull’altra isola, si è perso lo “spettacolo hot” di Estefania. La Bernal, che riflette sul suo futuro con Roger, cerca di godersi un po’ di relax, mostrandosi sorridente di fronte alla telecamere.

La naufraga, in realtà, ha diverse gatte da pelare, a cominciare dall’arrivo di Beatriz Marino, l’ex di Roger Balduino. Mentre i due sono costretti a convivere sotto lo stesso cielo, nella stessa spiaggia, Estefania si confida con Licia Nunez, con la quale dopo le incomprensioni iniziali si è finalmente chiarita.

Estefania Bernal: il topless all’isola dei famosi manda in tilt i fan

Le curve di Estefania Bernal hanno letteralmente mandato in tilt i suoi fan. La showgirl scalda l’Isola dei Famosi benché – come dicevamo – stia vivendo momenti di angoscia per la Réunion tra Beatriz e Roger. Per questo motivo la naufraga non vede l’ora di poter riabbracciare il modello e spera di poterlo fare già questa sera. “È possibile che questa donna abbia mentito su tutto?“, le ha chiesto Licia in una chiacchierata sull’isola, mettendo in dubbio la sincerità del concorrente sudamericano. Per schiarirsi le idee, così, Estefania si è concessa un bel bagno nelle acque cristalline dell’Honduras.

