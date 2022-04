Estefania causa provvedimento disciplinare all’Isola/ “Niente fuoco”: scoppia la lite

Caos e liti all’Isola dei Famosi 2022. Durante l’ultima diretta, il gruppo di naufraghi è stato nuovamente diviso, questa volta in due squadre distinte. Dopo lo ‘scoppiamento’ di alcune coppie in gara, gli elementi singoli sono stati smistati in due gruppi differenti che vivono a distanza e divisi da un cordone, con l’obbligo di non parlarsi o scambiarsi cibo e cose tranne che per qualche minuto concesso dalla produzione attraverso il suono di una campanella.

Qualora queste regole non dovessero essere seguite, la colpa di un singolo ricadrebbe sull’intero gruppo. È quanto accaduto nelle ultime ore, scatenando un’accesa lite sull’Isola. A causare il provvedimento è stata Estefania Bernal, colpevole di aver parlato a Guendalina Tavassi (senza tuttavia ricevere risposta da quest’ultima). Questo ha causato un provvedimento disciplinare solo al gruppo di Estefania, quindi quello dei Tiburon.

Provvedimento disciplinare per i Tiburon causato da Estefania: duri attacchi contro la concorrente

Il provvedimento, arrivato sotto forma di pergamena, recitava: “Durante la notte Estefania ha trasgredito la regola di non comunicare con la tribù avversaria, ovvero i Cucaracha. Per questo motivo lo spirito dell’isola spegnerà per 24 ore il fuoco dell’accampamento dei Tiburon”. Inutile dire che rinunciare al fuoco per un giorno intero, e dunque al cibo cucinato (riso), ha sollevato un forte malumore. Quasi tutto il gruppo ha accusato Estefania, chiedendole con sgarbo il perché di tale comportamento e le conseguenti scuse. “Pentiti!” ha urlato Ilona Staller, scontrandosi direttamente con Estefania. Anche Blind l’ha presa molto male, continuando ad infierire sulla ragazza. Unico a non andarle contro Edoardo Tavassi, che ha trovato spiacevole accanirsi contro una persona che ha sbagliato in questo modo: “Si è scusata, cosa deve fare di più?”

