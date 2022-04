Estefania choc su Licia Nunez “Leader? Ti abbiamo fatto vincere”/ “L’hai chiesto tu!”

Scoppia una nuova lite all’Isola dei Famosi 2022. A più di un mese dall’inizio dell’avventura, la fame ormai inizia a farsi sentire e scatena inevitabilmente i nervosismi sulla playa. È quanto accaduto nelle ultime ore quando i leader delle due squadre sono stati chiamati a fare una scelta importante. Nicolas Vaporidis e Licia Nunez sono stati chiamati a fare la ben nota prova Totem: alla fine di una ricerca all’interno dell’Isola, hanno individuato un tavolo segnato da un Totem sul quale hanno trovato del cibo.

A loro una scelta: mangiare un piatto abbondante di spaghetti a testa e tornare dal gruppo poi a mani vuote, oppure portare loro una grande ciotola di spaghetti da condividere. In questa seconda opzione, Nicolas e Licia avrebbero però dovuto scegliere a testa due naufraghi da escludere e che, quindi, non avrebbero mangiato.

Lite tra Estefania e Licia all’Isola dei Famosi, la Bernal confessa: “Hai chiesto di essere leader e…”

La scelta di Nicolas Vaporidis e Licia Nunez è ricaduta sulla seconda opzione. Una volta tornati dal gruppo, il primo ha comunicato l’esclusione di Marco Senise e Lory Del Salto, la seconda, invece, di Marco Cucolo e la coppia Roger-Estefania. Proprio questi ultimi, scoprendo che non avrebbero mangiato, si sono infuriati e hanno iniziato ad attaccare Licia. Estefania, in particolare, ha accusato la leader di aver avuto un comportamento del tutto ingiusto, soprattutto in virtù di un’favore’ fattole. Il mistero è stato svelato qualche minuto dopo, quando Estefania ha rivelato di aver fatto vincere di proposito a Licia la prova leader perché esplicitamente richiesto da lei. La Nunez ha però negato, dichiarando di aver soltanto detto di voler vincere ma di non aver mai chiesto a loro di arrendersi di proposito. La versione di Estefania è stata però confermata anche da Alessandro in confessionale, cosa che potrebbe sollevare un’accesa discussione nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi di domani.

