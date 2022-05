Estefania contro Nicolas Vaporidis/ “Parla male di tutti, sei proprio un falso”

Estefania smaschera Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022. La naufraga nelle ultime ore ha attaccato l’attore di “Notte prima degli esami” reo di essere falso e doppia faccia. In particolare la modella, supportata anche da Blind, ha litigato con l’attore naufrago dandogli del bugiardo. “Falso, l’altro giorno sei venuto a dire che eri con noi e poi hai nominato me! Tu hai parlato male di Guendalina e hai detto che lei fa schifo. Poi però vai da loro e stai zitto e fai l’amico. A noi dicevi una cosa quando non c’era lei. Poi però quando c’era Guenda ti tiravi indietro. Quindi come funziona questa cosa? Anche tu sei proprio un falso” – ha detto Estefania rivolgendosi a Vaporidis.

Non solo, poco dopo la naufraga si è confrontata anche con Guendalina ed Edoardo dicendo: “parla male di tutti voi con noi, poi viene da voi e fa l’amico. A Laura diceva che era con noi e poi fa un altro gioco. Guardate che è lo stesso che diceva di essere d’accordo con il nostro gruppo e poi ha nominato me in puntata”.

Estefania litiga con Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi: Blind “manipola le persone”

L’attacco di Estefania a Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022 è condiviso anche da Blind che ha appoggiato in pieno la modella. “Oggi ho voluto dire le cose come stavano a Nicolas. Questo perché mi sono rotto della sua doppia faccia e del doppio gioco. Lui manipola le persone” – ha detto il rapper di X Factor. Dal canto suo l’attore di “Notte prima degli esami” si è difeso dicendo che il rapper e Roger stanno cercando in tutti i modi di metterlo contro Edoardo e Guendalina Tavassi. “Tu pensi che io faccio il doppio gioco e tu invece sei il più corretto di tutti Blind?! Sei diventato un galletto e non accetti che Estefania sia stata nominata e che tu sia in nomination con lei. State provando a rompere i rapporti tra me, Guendalina ed Edoardo” – le parole di Nicolas Vaporidis.

Ma non finisce qui, visto che poco dopo anche Clemente Russo è intervenuto consigliando ai fratelli Tavassi di allontanarsi dall’attore: “Guè tu sei na persona intelligente. Perché questo non vuole andare in finale con Clemente Russo, Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni? Vuole fare la finale con Blind perché è più debole. Lui si sente così il più forte. Uagliò sctatv, sctatv, sctatv tutt quant”.











