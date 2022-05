Estefania dimentica Roger con Gennaro Auletto?/ “Ha spostato lo zaino e…”

Estefania torna in gara all’Isola dei Famosi 2022 e punta Gennaro Auletto

Dopo aver trascorso le ultime settimane su Playa Sgamada, Estefania, insieme a Marco Cucolo, nel corso della 17esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è rientrata ufficialmente in gara. Estefania non solo ha ritrovato gli altri concorrenti, ma ha conosciuto anche i nuovi naufraghi ovvero Gennaro Auletto, Luca Dafrè, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. Tra i quattro nuovi naufraghi, Estefania è stata colpita da Gennaro che ha cominciato a conoscere subito.

“Sono tornata da single. Qui sull’isola tutto può cambiare da un giorno all’altro“, ha detto la concorrente alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2022 che, durante le prime settimane di permanenza sull’Isola, aveva instaurato una storia con Roger a cui ha detto addio.

Gennaro Auletto ed Estefania, nuova coppia dell’Isola dei Famosi 2022?

Gennaro Auletto è arrivato sull’Isola dei Famosi 2022 sfoggiando il fisico statuario che gli ha permesso di lavorare nel mondo della moda. “Sei in mezzo a due donne. Ti va bene stasera”, commenta Marco Cucolo. “Mi va bene stasera e mi andrà bene anche in futuro, chissà”, è stata la risposta di Gennaio. “Addirittura Estefania ha spostato lo zaino di Roger per mettere il tuo“, ha aggiunto ancora il fidanzato di Lory Del Santo.

“Estefania ha fatto da parte subito la borsa di Roger e ci siamo messi vicini. Per ora c’è solo un rapporto d’amicizia. Spero che a lungo andare si crei un rapporto tutto da vedere. Vuole voltare pagina e se ci sarà l’occasione la volteremo insieme, ne sono sicuro“, ha aggiunto Gennaro. Come reagirà Roger quando tornerà sull’Isola dopo aver recuperato dall’infortunio?

