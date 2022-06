Estefania e Luca, danno col riso all’Isola/ Carmen furiosa: “Che caz*o mangiamo?”

Estefania e Luca rovesciano la pentola col riso all’Isola dei Famosi: la furia di Carmen

Si scatena il malumore all’Isola dei Famosi 2022 a causa di Luca Daffrè ed Estefania Bernal. I due hanno infatti toccato ciò che più ha importanza per i naufraghi: il cibo. È infatti accaduto che per distrazione i due abbiano fatto cadere del riso che si stava cucinando per il pranzo. Una perdita non considerevole ma comunque importante per i naufraghi, visto che “Anche un chicco fa la differenza qui”, ha ammesso la Bernal.

A sentirsi risentita e arrabbiata per l’incidente più degli altri non poteva che essere lei: Carmen Di Pietro. Messa al corrente dell’accaduto, la naufraga si è infatti infuriata, accusando i due di aver fatto casino nella ‘cucina’ dell’Isola. “Chi cucina deve controllare il fuoco e tutta la situazione, l’altra gente deve andare via. – ha tuonato la naufraga, invitando quindi i due a farsi da parte – Domani cuciniamo io e Mercedesz e non vogliamo nessuno vicino!”

Carmen Di Pietro furiosa con Luca Daffrè: “Non deve capitare!”

Luca Daffrè ha cercato di scusarsi, ammettendo che sono cose che possono capitare e che si trattava solo di una coppetta ma Carmen Di Pietro non ha voluto sentire ragioni: “Non deve capitare! Già abbiamo poco riso, se poi l’abbiamo pure buttato che caz*o mangiamo oggi?” In confessionale poi ha continuato col suo sfogo: “Quando dico che ci deve stare una persona, massimo due in cucina, è perché poi succede quello che è successo e non va bene. Troppi galli e galline non vanno bene”.

Luca, invece, si è detto dispiaciuto: “Sono molto amareggiato, ho chiesto scusa, subito ho pensato che mi avrebbero ucciso!” ha concluso.

