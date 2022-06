“Estefania interessata a Edoardo Tavassi dopo l’Isola”/ Vladimir Luxuria lancia il gossip in diretta!

“Estefania interessata a Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi”: il gossip di Vladimir Luxuria

Estefania Bernal fa il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 e le attenzioni sono tutte per la sua attuale situazione sentimentale. Ilary Blasi stuzzica l’ex naufraga in merito al finto flirt avuto con Roger Balduino, a cui Estefania dice di voler molto bene; poi però l’attenzione si sposta su quello che è il rapporto nato con Edoardo Tavassi. Gli ultimi giorni all’Isola hanno visto i due avvicinarsi molto, tanto da scatenare anche le gelosie di Mercedesz Henger e qualche scontro sull’Isola. Questa conoscenza pare si sia poi approfondita una volta finita l’avventura di entrambi in Honduras.

A lanciare il gossip proprio in diretta all’Isola dei Famosi è Vladimir Luxuria. Con fare malizioso, l’opinionista ammette di aver saputo “da un’amica” che Estefania ha un interesse particolare per Edoardo: “Roger non sta più sull’Isola e le attenzioni di Estefania pare siano rivolte verso un altro naufrago che, soprattutto dopo aver avuto un taglio di capelli diverso, ha risvegliato l’Africa dentro Estefania”. I due chiamati in causa però sorridono e sembrano voler smentire il gossip, parlando solo di amicizia.

