Estefania proposta di matrimonio a Roger all’Isola/ “Pronta ad una vita con lui”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi. La loro avventura è iniziata ormai da più di un mese eppure dopo soli pochi giorni hanno compreso di piacersi e frequentarsi. Nel daytime dell’Isola andato in onda oggi, 28 aprile, su Canale 5, Estefania ha fatto un bilancio di questo periodo insieme, ammettendo di essere sempre più innamorata di Roger.

“Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per Roger è sempre un po’ di più. – ha raccontato la naufraga in un confessionale, dichiarando inoltre che – Siamo ogni giorno sempre più uniti, più attaccati, è tutto bello”. La volontà di stare insieme è stata poi confermata da un romantico gesto della Bernal nei confronti di Roger: una proposta di matrimonio.

Estefania Bernal pazza di Roger Balduino: pensa già alla vita insieme dopo l’Isola

Estefania Bernal, spinta da Carmen Di Pietro, ha deciso di scherzare un po’ con Roger, provando a fargli una proposta di matrimonio. Inginocchiatasi di fronte a lui, la naufraga ha proposto al fidanzato di diventare suo marito, seppur scherzosamente. Lui ha scherzato, chiedendo l’anello, poi infine ha accettato e la scenetta è stata coronata da un bacio tra i due. A festeggiare il momento insieme a loro anche Carmen Di Pietro. Chissà però che questo idillio non venga presto interrotto dall’arrivo in Honduras dell’ex fidanzata di Roger, Beatriz, che Ilary Blasi ha voluto come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi.

