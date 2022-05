Ester Esposito, moglie Richard Benson/ Il matrimonio dopo 16 anni di fidanzamento

Ester Esposito, chi è la moglie di Richard Benson

Richard Benson, chitarrista, cantante e personaggio televisivo italiano di origine britannica, è morto oggi a 67 anni. Ad annunciare la morte del musicista è stata la sua pagina social che, ai followers, ha rivolto il seguente messaggio: “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”.

Antonella Clerici "Febbre alta, un'intossicazione"/ Assente a “È sempre mezzogiorno”

Al suo fianco, negli ultimi anni, c’è stata la moglie Ester Esposito che ha sposato dopo sedici anni di fidanzamento. In occasione del matrimonio, in un’intervista del 2020 il manager dell’artista, Gianfranco De Angelis, aveva mostrato il certificato di nascita del musicista.

Ester Esposito, l’ultima foto con Richard Benson

Di Ester Esposito non si sa tanto. La donna ha vissuto tantissimi anni accanto a Richard Benson che ha poi deciso di convolare a nozze con lei dopo 16 anni. La coppia, tuttavia, non aveva avuto figli. Della vita privata di Richard Benson e della moglie Ester non ci sono tante informazioni. Anche sulla pagina Instagram ufficiale di Benson ci sono poche foto della coppia.

SABRINA EFIONAYI, CHI È/ La scrittrice: "Le mie due mamme tra Italia e Nigeria"

L’ultima immagine in cui, tuttavia, Richard Benson ed Ester sono insieme risale allo scorso 12 marzo in occasione del 37esimo compleanno dell’artista. Sorridente, Ester posa accanto a Richard mostrando il pollice per rassicurare tutti sulle condizioni del marito. Una donna che è rimasta in silenzio accanto a Benson a cui, oggi, la moglie e i fan hanno detto addio.

LEGGI ANCHE:

Gianluca e Sara, Uomini e Donne/ "Lui ha bisogno di fare l'amore tre volte al giorno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA