Ester Glam e Luca Baldacci si sposano/ La proposta da parte dei bambini: “Vuoi sposare papà?”

Esther Glam e Luca Baldacci si sposano

Ester Glam, ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, e il suo fidanzato Luca Baldacci, chef 31enne, si sposano. L’annuncio è stato fatto dalla ex corteggiatrice tramire un post su Instagram nel quale ha condiviso alcune foto della coppia e, ovviamente, dell’anello. Foto che nascondono anche la tenera storia della proposta di matrimonio, fatta da Baldacci con la complicità dei due figli della coppia, Gabriele e Brando.

Insomma, Esther Glam e Luca Baldacci sono prossimi a diventare marito e moglie, anche perché la ex corteggiatrice, come sottolinea nel post su Instagram, è ben disposta a diventare moglie dello chef. “Da oggi”, scrive lei nel post, “amerò sicuramente di più il Natale“, con poco sotto un semplice ma chiarissimo “si”. Tra le immagini, poi, due in particolare hanno attirato l’attenzione dei fan della coppia formata da Esther Glam e Luca Baldacci, nelle quali sono ritratti i due figli della coppia con addosso una maglietta, appositamente stampata, con scritto “mamma, vuoi sposare il nostro papà?“. È, insomma, chiaro che la proposta sia stata avanzata dallo chef, che negli ultimi mesi deve aver organizzato tutto meticolosamente per far trovare alla fidanzata, sotto l’albero di Natale, il più bello dei regali.

La relazione tra Esther Glam e Luca Baldacci

Esther Glam e Luca Baldacci si sposano, culminando una relazione che è partita nel 2019, dopo la parentesi di Uomini e Donne della ex corteggiatrice. Durante la trasmissione, infatti, la ragazza si era dichiarata immediatamente a Paolo Crivellin, ma se n’era poi andata da sola. Da una sfortuna, però, è nata la fortuna perché ha immediatamente conosciuto Baldacci, del quale si è innamorata follemente. Sempre nel 2019 Esther Glam e Luca Baldacci hanno messo al mondo il loro primo figlio, Gabriele, seguito due anni dopo da Brando. All’inizio di quest’anno, poi, la Glam aveva raccontato di aver perso i due gemelli di cui era incinta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esther Glam (@esterglam5__)













