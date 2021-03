Ester Pantano/ “Makari è stata un’esperienza folle da vivere”

Questa sera è in programma l’ultima puntata di Makari, serie tv di grande successo di casa Rai. Tra le protagoniste troviamo Ester Pantano, intervenuta ai microfoni di Oggi è un altro giorno: «E’ stata un’esperienza folle da vivere, pregnante e non vedo l’ora di tornare lì. Amo il mio personaggio e lo porto nel cuore, diciamo che mi assomiglia tanto in tanti aspetti».

Ester Pantano veste i panni di Suleima, un personaggio che la rappresenta quasi alla perfezione: «Non so ormai più scindere, siamo tutte e due tenaci, andiamo dritte per il nostro obiettivo. Non scendiamo a compromessi, abbiamo un forte senso di noi e del nostro volere. Ci teniamo che si possano confermare nel tempo i nostri valori, non tendiamo a favorire cose che non sono nel nostro cuore».

ESTER PANTANO: “SOGNO DI LAVORARE CON GONDRY E DOLAN”

«Rifuggiamo ai compromessi, a livello quotidiano incontriamo tante persone che ci chiedono di favorirli, anche nell’impiegare il nostro tempo quotidiano. Sono tutte cose che ti sviano dal tuo percorso, bisogna essere saldi e capire che sei tu a decidere e non che sei vittima delle azioni che non vuoi percorrere», ha aggiunto Ester Pantano, che ha poi parlato del rapporto speciale con la nonna: «Mi ha sicuramente insegnato una delle cose principali, che è la responsabilità verso l’altro e verso la possibilità di avere una luce che può cambiare il luogo in cui entri. Sentirsi autori della pace e della serenità che c’è in un ambiente». Ester Pantano ha poi parlato del suo futuro e dei suoi sogni: «Il mio desiderio è quello di collaborare con dei registi francesi, io amo Gondry e Dolan».

