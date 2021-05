Ester Viola: “Inviare foto hot è tradimento”/ “Il vero amore sta nell’indipendenza”

Ester Viola, scrittrice, è intervenuta in qualità di ospite a “Venus Club”, trasmissione di Italia Uno condotta da Lorella Boccia e andata in onda nella serata di ieri, giovedì 20 maggio 2021. Nel corso del suo intervento, l’autrice si è concentrata sulle relazioni “virtuali”, ovvero quelle che si instaurano sui social network, affermando: “Chiunque da un divano, la sera, su Tinder, può iniziare una relazione extraconiugale. Ma quando due persone si conoscono in chat, è giusto parlare di tradimento? Se lo chiedono anche in Cassazione…”.

I rapporti d’amore che nascono sui social network, secondo Viola, sono relazioni immaginarie, in quanto ci si illude di capire una persona dal modo in cui scrive. C’è anche chi non si incontra mai: per pigrizia, per comodità, perché si sta in città diverse. Mandarsi foto hot, però, è considerato tradimento: “Le prime sentenze nel 2013 dicevano che senza congresso carnale non si può chiamare tradimento. Tuttavia, quando ci si sposa c’è l’obbligo di fedeltà e la sentenza che ha dettato la linea su questo argomento risale al 2018. Essa sostiene che il materiale online valga come tradimento, in quanto il senso di fedeltà è ribaltato”.

ESTER VIOLA: “IN AMORE C’È SEMPRE UN PO’ D’ODIO”

Ester Viola a “Venus Club” ha rimarcato come la mania di controllare il telefono del proprio partner sia pericolosa, in quanto si rischia sempre di scoprire qualcosa. Ma perché c’è tutta questa infedeltà? Secondo la scrittrice, oggi ci si sposa pensando che il matrimonio sia un semplice pranzo di gala. L’amore è molto di più e dopo qualche anno “subentra sempre un po’ d’odio, ma questo sarebbe uguale anche con un amore successivo: avrebbe anche lui stoviglie e panni sporchi da lavare. La convivenza uccide un po’ l’amore, ma non è una tragedia”. A detta dell’autrice, il vero “ti amo” risiede in due parole, “Io vado”, dal momento che gli altri si innamorano di noi “per come siamo quando non siamo innamorati di loro, indipendenti nella nostra vita. Ogni amore è il desiderio di appartenere a una vita da cui all’inizio ti senti escluso”.

