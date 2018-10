ANGELA MERKEL LASCIA GUIDA CDU DOPO 18 ANNI/ Germania dopo Ko in Assia: “Governo ha perso credibilità”

Un tonfo elettorale, quello dell’Assia in Germania, anche se preventivato da molti analisti per la CDU ma che rischia di diventare un importante spartiacque per la storia politica tedesca: all’indomani della nuova débacle per il suo partito, uscito già ridimensionato per la prima volta dalla recente tornata elettorale tenutasi in Baviera, Angela Merkel ha deciso di dire basta: la Cancelliera infatti ha tratto le sue conclusioni dai risultati di ieri e ha annunciato che non solo non sarà più lei a guidare il partito che, negli ultimi anni, è stato quello più votato nel Paese o comunque capace di porsi come leader dei vari Governi di coalizione succedutisi, ma pure che non si ricandiderà a guidare il Paese nel 2021.

Un annuncio shock se si pensa a cosa ha significato la Merkel per la Germania (ma anche nello scacchiere europeo) negli ultimi 18 anni ma pure una presa di coscienza che forse maturava da tempo: “Come Cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e non riesce, e questo Governo ha perso credibilità e così non si va avanti”. Parole dure che denotano la sua volontà di assumersi tutta la responsabilità di questa lenta ma inesorabile erosione del consenso, cogliendo dal Governo federale quello che negli ultimi sette mesi è stato a suo dire “un segnale chiaro che non si può continuare così”. (agg. di R. G. Flore)

MERKEL LASCIA GUIDA CDU

Le elezioni in Baviera e in Assia hanno decretato quello che da tempo era atteso in Germania: un passo indietro della Cancelliera Angela Merkel dalla guida della “sua” Cdu. Dopo 18 anni ininterrotti al timone del partito dei Cristiano Democratici di Germania, l’ex pupilla di Helmut Kohl annuncia il passo clamoroso che fa seguito alle debacle nelle Elezioni Regionali dove sì la Cdu-Csu resta il primo partito, ma perde altri voti “sanguinosi” in vista delle prossime Europee che a questo punto rischiano di essere un vero spartiacque per la stessa Cancelleria.

Ancora non è chiaro se il suo ritiro dalla presidenza della Cdu proceda o meno anche una sua eventuale rinuncia all’incarico di cancelliera: al momento, di certo, non vuole gettare la spugna anche sul fronte Governo ma qualcosa sicuramente cambierà nei prossimi mesi per provare a porre un freno all’emorragia elettorale. Il nuovo presidente dell’Unione cristiano-democratica verrà eletto nel imminente prossimo congresso generale del partito in programma ad Amburgo ai primi di dicembre e per la prima volta Angela Merkel non lancerà la sua candidatura.

CRISI MERKEL: LE SCONFITTE IN ASSIA E BAVIERA VERSO LE EUROPEE

Il boom dei Verdi (sempre più “nuova” sinistra riformista in Germania) e dell’Afd, l’affermazione dei Liberali e la continua debacle della Spd sta portando la Merkel ad una sorta di “accerchiamento” in cui la sua guida autorevole e conservatrice di questa ultima era della Germania e dell’Unione Europea è seriamente a rischio. Come sottolinea la Stampa, «Sotto la sua presidenza la Cdu si è trasformata in una forza politica di centro d’ispirazione moderata e liberale, secondo alcuni anche fin troppo riformista e troppo poco conservatrice». L’accoglienza dei migranti, il rinnovamento imminente di Bruxelles e le crisi con Russia e Usa hanno minato la sua guida interna e le costanti sconfitte degli ultimi appuntamenti elettorali (Baviera e Assia, ma non solo) fungono molto più che da semplice campanello d’allarme. Nel frattempo, alcune fonti interne alla Cdu riportano un nuovo annuncio imminente da parte di Angela Merkel. «Alla fine della Legislatura non si candiderà per un nuovo mandato da Cancelliera al Bundestag». Dopo 18 anni finisce l’era in Cdu e dopo 13 quello da Cancelliera: da Germania a Ue, il “vento” sta davvero cambiando..