Risultati Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro eletto nuovo Presidente/ Ultime notizie, vince ‘grazie’ a WhatsApp

Jair Bolsonaro è come previsto stato eletto nuovo Presidente del Brasile, trionfando con il 55,1% dei voti al ballottaggio delle Elezioni Presidenziali conclusesi ieri sera: lo sconfitto, il candidato del Partito dei Lavoratori Fernando Haddad, con il 44,9% ha fatto una prodigiosa rimonta dopo i risultati del primo turno ma non è bastata e così il Brasile svolta decisamente verso destra con l’ex capitano dell’Esercito pronto a inseguire le “politiche di Trump” applicate alla oggettivamente diversa situazione nel Sud America.

Dopo anni di turbolente manovre politiche tra Lula e Djilma Roussef, i brasiliani hanno bocciato in maggioranza la sinistra “assistenziale” e scommettono ora sulle politiche economiche ultraliberali del Ministro in pectore Paulo Guedes e sull’inversione di marcia nei temi sociali e nei diritti rispetto al recente passato. Contento Trump, contentissimo Salvini, molto meno l’Ue e i “caudilli” socialisti sudamericani: Bolsonaro di certo ha già diviso prima ancora di cominciare ma è atteso alla prova più importante, ovvero quella svolta di un Brasile che possa uscire dagli anni bui della corruzione e della speculazione. Di questo ci crede con forza la “Troika brasiliana” di lobby, Evangelici e agrobusiness (definizione perfetta data dal Sole 24 ore, ndr) oltre ai mercati internazionali che con l’era Lula erano arrivati a considerare il Brasile dei “Brics” un possibile problema economico-sociale a breve raggio.

I PRIMI PROVVEDIMENTI ECONOMICI DI BOLSONARO PRESIDENTE

Bolsonaro ha vinto grazie a WhatsApp, un po’ meno con Twitter e Facebook, ma tantissimo con Instagram, Telegram eccetera eccetera. Non siamo impazziti, in un certo qual modo è davvero quello che è successo nelle Elezioni brasiliane dove per settimane la vera sfida (poi vinta) dal Partito Social Liberal è stata tutta in piazza e sui social, non più in televisione. Come spiega il Sole 24 ore, «È il primo candidato al mondo ad aver beneficiato di soli 9 secondi al giorno di spazio in tv»: un bel anticipo di quello che già da altre parti avviene da qualche mese e che sicuramente diverrà materia di importanze analisi politica nei prossimi anni.

Una vittoria “social” che specie con i gruppi WhatsApp ha visto ben 120 milioni di utenti informati passo dopo passo delle promesse e battaglie di Bolsonaro. I primissimi provvedimenti adottati da Bolsonaro, secondo il quotidiano “Folha de S. Paulo”, sono la diretta conseguenza di quelle promesse: «taglio del numero dei ministeri, che potrebbero essere ridotti da 29 a 15, e via libera alle privatizzazioni delle imprese statali».

Non solo, secondo quanto approntato dal “sicuro” Ministro delle Finanze Guedes durante la campagna elettorale si potrebbe dire addio allo stile di Stato assistenziale come avvenuto negli ultimi 15 anni. «La centralizzazione di risorse e poteri corrompe la politica e frena l’economia. È uno stato che è in tutto e interviene ovunque, perché è minimo nella consegna e massimo nel consumo», scrisse su O Globo nelle scorse settimane il fidato “delfino” di Bolsonaro.