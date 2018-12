Ministro Uk: “Brexit salta al 50%”/ Piano May a rischio bocciatura in Parlamento: Juncker, “divorzio ci sarà”

No deal o divorzio? Ma forse neanche la Brexit. È questo il giudizio tranciante che il Ministro del Commercio Liam Fox – brexiter della prima ora – ha annunciato in una intervista odierna al Sunday Times per il vero “botto” di fine anno dal Regno Unito, sempre più coinvolto in una spirale di caos politico che non sembra aver fine. Dopo la fiducia riottenuta (in parte) nel suo partito, la Premier Theresa May punta tutto sull’ottenere l’ok del Parlamento nel voto decisivo sull’accordo siglato con l’Unione Europea fissato per la terza settimana di gennaio: al momento però i deputati inglesi sono tutt’altro che intenzionati a ratificarlo, anche se il tempo potrebbe “lenire” le profonde ferite e convincere soprattutto che i piani di un possibile “no deal” sarebbero peggiori di qualsiasi accordo, anche non soddisfacente come quello della May. «Se il piano May verrà bocciato dal Parlamento di Westminster, a gennaio, c’è un buon 50% di possibilità che il 29 marzo non ci sia nessun divorzio» spiega il Ministro Tory ricordando come la situazione non sarebbe molto cambiata rispetto al voto poi rinviato dalla May “in odore di sconfitta” lo scorso 11 dicembre.

JUNCKER: “CREDO CHE LA BREXIT ALLA FINE SI FARÀ”

Fox ha comunque cercato di “serrare le file” dei conservatori avvertendo che la bocciatura del piano ottenuto dalla Premier May «manderebbe in frantumi il legame di fiducia con l’elettorato, tradendo la volontà popolare che si era espressa per il “Leave” al referendum del 2016». L’incertezza regna sovrana e le prossime settimane saranno un durissimo gioco “diplomatico” per provare a capire quali siano gli eventuali piani alternativi al progetto di ratifica proposto dalla Primo Ministro di Londra. «Mettetevi d’accordo e diteci cosa volete, le nostre soluzioni sono sul tavolo da mesi» ha spiegato oggi il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, infastidito del tira e molla continua della Brexit in questi mesi. «È del tutto irragionevole che parte dei britannici pensi che spetterebbe all’Ue proporre una soluzione a tutti i loro futuri problemi, in particolare a quelli legati al confine tra Dublino e Belfast», prosegue il n.1 dell’Europa, respingendo in pieno i sospetti che l’Ue voglia tenere i britannici «intrappolati nell’Unione a qualsiasi prezzo. Ho l’impressione che la maggioranza dei deputati britannici provi una profonda diffidenza verso l’Ue e la signora May». Tutti gli scenari restano aperti, dall’accordo al divorzio “hard” fino alla possibilità di un secondo referendum: quello che è certo è che l’opzione “salto nel buio” sembra sempre la più “probabile” più passa il tempo verso il voto sulla Brexit.

