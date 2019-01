Germania, uomo travolge folla con l’auto: 4 feriti/ Ultime notizie Bottrop: “Attentato contro gli stranieri”

Bottrop come Tokyo, Germania e Giappone accomunate da un gesto folle nella notte di Capodanno 2018: proprio come accaduto nel Paese asiatico, nel nord ovest tedesco un uomo si è lanciato intenzionalmente con la sua automobile contro una folla di persone. Secondo le ultime notizie, sono almeno quattro le persone rimaste ferite, tutte di nazionalità siriana e afghana: la Polizia ha sottolineato che sembrerebbe trattarsi di un attentato intenzionale diretto contro gli stranieri. L’uomo è stato arrestato nella notte tra 31 dicembre e 1 gennaio: l’aggressore è un uomo di 50 anni alla guida di una Mercedes color argento. Dopo aver tentato di colpire alcuni pedoni, che sono riusciti a evitarlo, l’uomo si è diretto nel centro di Bottrop ed ha centrato un gruppo che camminava per le vie della città.

ATTENTATO BOTTROP: LE ULTIME NOTIZIE

Subito dopo aver investito la folla, il cinquantenne si è diretto verso Essen: anche qui ha tentato di colpire alcune persone che attendevano alla fermata dell’autobus, ma è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. L’aggressore avrebbe rivolto dei commenti razzisti contro gli stranieri al momento dell’arresto e, secondo quanto trapela, soffrirebbe di malattie mentali. Intervenuti brevemente, i funzionari della polizia hanno reso noto che «gli investigatori sono al lavoro sull’ipotesi che si sia trattato di un attacco mirato, forse motivato dalle idee razziste dell’uomo». Non sono state ancora rivelate le generalità dell’uomo, che attualmente si trova in carcere: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sugli sviluppi delle indagini degli inquirenti e sulle condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’attentato xenofobo.

