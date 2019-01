Video, bacio rifiutato in diretta tv diventa virale/ Capodanno 2019: l’anno nuovo non poteva iniziare peggio

In queste ore un bacio rifiutato in diretta tv nella notte di Capodanno 2019 è diventato virale. Per il ragazzo protagonista di questa beffa non poteva iniziare peggio l’anno nuovo, anche perché il rifiuto è arrivato davanti a milioni di telespettatori visto che l’immagine è stata ripresa dalla Nederlandse Publieke Omroep. La tv pubblica dei Paesi Bassi infatti ha inquadrato il momento in cui allo scoccare della mezzanotte questo ragazzo si è avvicinato alla donna che aveva al suo fianco per provare a baciarla, vedendo arretrare lei con un netto rifiuto anche solo di un bacino a stampo. In poche ore su Twitter il video ha superato le due milioni di visualizzazioni, facendo il giro del mondo accompagnato da una frase ironica e tagliente: “Spero che il tuo 2019 inizi meglio di quello di questo ragazzo”. A lui sarà venuto in mente che oltre al danno ha subito anche la beffa perché si è trovato esattamente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Video, bacio rifiutato in diretta tv diventa virale: come è andato il vostro Capodanno 2019?

Sui social network si fa presto a fare ironia anche per un bacio rifiutato in diretta tv durante la notte di Capodanno. Non si considera però, quasi mai, cosa c’è dietro alle immagini taglienti di un frame estrapolato da una diretta tv e diventato virale. Un ragazzo si avvicina a una ragazza e tenta di baciarla, lei arretra e rifiuta. Siamo sicuri che si tratti solo dell’euforia della notte dell’ultimo dell’anno? Sul web sono iniziate a circolare anche molte ipotesi relative a quanto accaduto prima e quello che è successo dopo, molte ironiche altre un po’ meno. C’è chi ha pensato che i due si fossero lasciati poco prima, magari litigando per qualche occhiata di troppo di lui verso qualche altra ragazza. C’è chi ha pensato invece fossero semplicemente due amici con lui che aveva scelto un momento romantico per dichiararsi. Infine c’è chi ha ipotizzato che fossero due sconosciuti e ci sia stato solo il tentativo di rendere più pepata la serata da parte del ragazzo sfruttando un momento in cui era difficile dire di no.

Il video diventato virale





© RIPRODUZIONE RISERVATA