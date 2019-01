Muro Messico, Trump “Emergenza nazionale”/ Ultime notizie, pronto a sbloccare i fondi destinati agli uragani

Donald Trump non molla di un centimetro per quanto riguarda il muro lungo il confine con il Messico. Il congresso e l’opposizione democratica non sono intenzionati a concedere i miliardi di euro richiesti dal presidente per erigere il muro divisorio, ma lo stesso tycoon intende proseguire per la propria linea, come si è capito chiaramente da quanto accaduto ieri, con lo stesso Trump che si è presentato al confine sud, per sottolineare con fermezza la necessità di portare a termine il suo progetto per combattere l’immigrazione clandestina «portatrice di crimine – dice – droga e malattie». Un doppio problema che corre su due binari paralleli, visto che, il governo è chiuso da 20 giorni, e i dipendenti federali hanno protestato ieri a Washington affinché lo shutdown si concluda il più presto per poter riprendere lo stipendio che gli spetta. Molte sono le famiglie che stanno iniziando ad entrare in crisi perché non ricevono neanche un soldo da giorni, e di conseguenza diversi dipendenti dell’amministrazione stanno iniziando a fare pressione su deputati e senatori affinché la situazione si sblocchi. In stand-by vi sono due leggi approvate dalla Camera che avrebbero permesso di rifinanziare, come sottolinea Il Messaggero, 2 delle 9 agenzie chiuse, ma Trump si rifiuta di firmarle se non verranno sbloccati i 5.7 miliardi di dollari necessari per costruire il muro suddetto.

MURO MESSICO, LA MOSSA DI TRUMP

Al momento non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, anche perché Trump continua a rimanere fermo sulle proprie posizioni e nelle scorse ore ha ribadito di avere «il pieno diritto di dichiarare lo stato di emergenza nazionale», con cui potrebbe sbloccare i fondi del muro senza prima interpellate i legislatori, pescando da quelli destinati agli uragani. A complicare ulteriormente la posizione di Trump, la prossima testimonianza di Michael Cohen, l’ex avvocato e braccio destro del presidente degli Stati Uniti, già condannato a tre anni di carcere per frode, che il 7 febbraio dovrà testimoniare davanti alla Commissione di Controllo della Camera su quanto svolto per il tycoon, e secondo i più esperti le sue dichiarazioni lederanno ulteriormente l’immagine già sgretolata di Trump.

© RIPRODUZIONE RISERVATA