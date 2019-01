GILET GIALLI/ Nona giornata di protesta. Il 60% degli autovelox danneggiati

GILET GIALLI, LA PROTESTA A PARIGI

Oggi è in programma la nona manifestazione dei gilet gialli a Parigi. I primi gruppi, stando a quanto riporta l’Ansa, si sono già riuniti a Bercy, nella periferia della capitale, nei pressi del ministero dell’Economia. C’è il timore di nuovi scontri come quelli di sabato scorso, per cui la giornata di protesta di oggi sarà piuttosto indicativa di come potranno proseguire le azioni dei gilet gialli. Tra l’altro Marlene Schiappa, ministra all’Eguaglianza di genere, ha cominciato a porre apertamente la domanda su chi finanzi i gruppi più violenti dei manifestanti, lasciando capire che ci sono potenze straniere che potrebbero essere interessate a creare confusione e destabilizzazione in Francia. Schiappa ha fatto anche esplicito riferimento all’Italia, anche perché nei giorni scorsi Luigi Di Maio ha offerto il proprio sostegno ai gilet gialli.

COLPITO IL 60% DEGLI AUTOVELOX

La protesta dei gilet gialli non si limita comunque a Parigi, che pure rappresenta il centro di quel potere cui chiedono delle importanti riforme, specie dal lato economico. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha infatti comunicato che ben il 60% degli autovelox distribuiti sulle strade del Paese sono stati danneggiati o distrutti da persone appartenenti al movimento dei gilet gialli. Gli apparecchi vengono in qualche modo percepiti come i simboli dell’oppressione del Governo e quindi presi di mira. Ovviamente nelle diverse zone del Paese e quindi non nella Capitale. In ogni caso le proteste dei gilet gialli per oggi sono state annunciate anche in altre città, come Bordeaux, Marsiglia, Tolosa, Lione, Strasburgo, Lille, Nantes e Rennes. Gli occhi sono però ancora una volta puntati principalmente su Parigi.

