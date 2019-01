Si schianta mentre guida bendata per la Bird Box Challenge/ Dopo Netflix insorge la federazione dei ciechi

Non è valso a nulla l’allarme lanciato da Netflix sulla “Bird Box challenge”, la sfida ispirata all’omonimo film con protagonista Sandra Bullock. Purtroppo è diventata un pericoloso trend sui social network. Venerd’ scorso una 17enne dello Utah, negli Stati Uniti, ha provocato un incidente stradale perché stava guidando bendata in autostrada. Per fortuna non ha provocato vittime. Tutto nasce dalla moda di imitare gli attori di “Bird Box”, costretti a muoversi con gli occhi coperti in un mondo post-apocalittico per evitare di incrociare lo sguardo con entità che altrimenti ne provocherebbero la pazzia o susciterebbero il desiderio di suicidarsi. Su Instagram nell’ultima settimana sono arrivati a quasi 20mila i post con questo hashtag. C’è chi si dimena con un’ascia in giardino con gli occhi bendati e chi versa da bere, chi si trucca e chi attraversa la strada rischiando di farsi investire.

BIRD BOX CHALLENGE, DOPO NETFLIX INSORGE LA FEDERAZIONE DEI CIECHI

La situazione è grave al punto tale che nei giorni scorsi Netflix ha pubblicato un appello sui social invitando le persone a non farsi coinvolgere da questa sfida, la “Bird Box challenge”, perché potrebbe rivelarsi fatale. «Non possiamo credere di dover arrivare a dirlo ma… Per favore, non fatevi male con questa “Bird Box challenge”. Non sappiamo come sia incominciata, apprezziamo l’affetto, ma Bambino e Bambina (i due piccoli protagonisti del film, ndr) hanno solo un desiderio per il 2019, ed è che non finiate in ospedale». Anche l’associazione Usa dei genitori Parents Television Council è intervenuta contro la “Bird Box challenge”: ha chiesto a Netflix di rimuovere il film dal catalogo streaming. La federazione dei ciechi Nfb è insorta condannando la sfida perché «offre uno spaccato distorto di cosa significa veramente non poter vedere». Servirà a fermare questa sfida pericolosa?

