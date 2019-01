Bimbo 2 anni caduto in pozzo di 110 metri/ Video ultime notizie, ansia in Spagna come il caso Alfredino Rampi

L’intera Spagna vive ore di angoscia per la sorte di Yulen, piccolo bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di oltre 110 metri nella Sierra di Totalan, vicino a Malaga: una vicenda che per molti tratti ricorda quella tragica del piccolo Alfredino Rampi a Vermicino, nel lontano 1981. Per l’intera notte passata oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile, guardia civile, hanno cercato di contattare il bimbo, mandando anche un robot con le telecamere fino a 80 metri di profondità (oltre non era possibile per via di una piccola frana sotterranea). È stato per ora trovato solo un sacchetto di caramelle che il piccolo Yulen aveva con sé nel momento della caduta: la dinamica raccontata dalla Protezione Civile vedeva la famiglia impegnata nella preparazione della cena con alcuni parenti ai pressi di Malaga mentre il piccolo giocava con un altro bambino nel vicino campo. Ad un certo punto la tragedia, con Yulen precipitato nel pozzo di prospezione dell’acqua, profondo 110 metri e senza colpevolmente recinzioni: «Con l’aiuto dei tecnici valutiamo tutte le alternative per salvare il bambino e rimuovere il tappo di terreno del pozzo, provocato a un’ottantina di metri probabilmente da una frana», spiega il viceprefetto di Malaga, come riporta Repubblica. Il vero problema è che se all’inizio si sentivano le grida del piccolo, ora da diverse ore non si hanno segnali particolari da parte del bimbo precipitato nel vasto pozzo sotterraneo.

IN SPAGNA CASO SIMILE AD ALFREDINO RAMPI

Era la sera del 10 giugno quando la famiglia Rampi, residente in Val Vermicino, si accorse che il piccolo figlio Alfredo (6 anni) era finito dentro un pozzo artesiano appena vicino a Frascati (alle porte di Roma): divenne in poco tempo uno dei fatti di cronaca che più segnò l’opinione pubblica del tempo – conosciuto come “l’incidente di Vernicino” – con tutta Italia che si appassionò e tifò per Alfredino e per la sua salvezza. Purtroppo alla fine la diretta tv delle ultime 18 ore non arrivò al lieto fine: erano 60 metri, molto meno dei 110 del caso in Spagna, ma la totale mancanza di organizzazione e coordinamento nei soccorsi, insieme alla strumentazione carente di quell’epoca, portarono alla tragedia. Proprio il caso di Alfredino, tra l’altro, portò lo stato italiano all’idea assai fruttuosa e intelligente della nascita della Protezione Civile che evitò nuove tragedie e tutt’oggi gestisce ogni possibile emergenza (terremoti, incendi, calamità, incidenti) assieme alle forze dell’ordine. In Spagna stanno vivendo il “loro” Alfredino Rampi con la netta speranza che le sorti di Yulen possano essere decisamente diverse da quelle del suo lontano “precedente”.

Aquí seguimos los medios de comunicación a la espera de novedades rescate de #yulen en #Totalàn #Màlaga poca información trasciende de lo que ocurre al otro lado de este cerro @CanalSurRadio @CSurNoticias sigue aquí pic.twitter.com/M4YmnWqLxB — maria ibañez (@maria_ibanez) 14 gennaio 2019





