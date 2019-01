Brexit, ultimatum May: “mio accordo o Londra resta in Ue”/ Domani voto decisivo ai Comuni: 3 possibili scenari

Domani 15 gennaio è il D-Day, anzi il B-Day: in Parlamento inglese si vota l’accordo di divorzio Brexit presentato dalla Premier May, quello “famoso” previsto per metà dicembre ma annullato all’ultimo dalla Primo Ministro Uk per la certezza di un esito negativo. La May è convinta che però domani la solfa sarà diversa e che i voti tra Tory e opposizioni ci siano: al momento però, nessun altro sembra convinto di ciò, nemmeno l’Unione Europea che quell’accordo lo ha ratificato e che ha già fatto sapere che non vorrà concedere ulteriore margine di trattativa a Londra se non venisse trovato l’accordo alla Camera dei Comuni inglese. Per questo motivo Theresa May in giornata terrà un discorso da “All or Nothing” alla nazione per provare a recuperare quei voti e quel consenso perduto negli ultimi mesi di gestione non “idilliaca” della “spina” Brexit. «E se ci trovassimo in una situazione in cui il Parlamento tentasse di far uscire il Regno Unito dall’Ue in opposizione ad un voto di mantenimento? La fiducia dei cittadini nel processo democratico e dei loro politici subirebbe un danno catastrofico», anticipato le agenzie di stampa delle parole che utilizzerà più tardi nel suo discorso a Stoke-on-Trent la Premier May. Proprio in questa città, il referendum del 2016 vide massima adesione alla Brexit come in nessuna altra parte d’Inghilterra: il simbolo è chiaro, se questo basterà non è assolutamente detto.

I TRE POSSIBILI SCENARI

Per far sì che la Brexit scatterà come previsto il prossimo 29 marzo, l’Unione Europea doveva ratificare l’accordo, e l’ha fatto; poi sarebbe toccato a Londra ma i ritardi e i rinvii hanno portato fino alla giornata di domani, 15 gennaio. Per ora quasi tutti gli esperti inglesi riferiscono di un Parlamento spaccato, di un leader dell’opposizione Corbyn che ha pronta un’altra mozione di sfiducia alla May e di una possibile storica sconfitta per i Tory (divisi al loro interno) che porterebbero il Paese sull’orlo del baratro. Tutti questi “lugubri” scenari si scontrano con la convinzione-ultimatum della May che ha lanciato e lancerà nelle prossime ore: «o votate il mio accordo oppure si rischia di restare in Ue, visto che alcuni parlamentare britannici sono più propensi a bloccarla piuttosto che abbandonare la Ue senza un accordo» dirà la May. Tradotto, o votate la “mia Brexit” oppure il “no-deal” neanche arriverà, verrà bloccato prima dal Parlamento: ora i Comuni sono in un angolo (come la stessa May) e dovranno prendere una decisione nelle prossime 24 ore. Tre i possibili scenari se il voto non passerà domani a Londra: May in carica presenterà nuovo piano, ma Labour e la stessa Ue sembrano intentati a non concedere questo spazio alla Premier e piuttosto si virerebbe su di un secondo referendum. Terza e ultima opzione, richiesta formale all’Ue di una dilazione: uno slittamento dell’uscita fissata al 29 marzo, magari per virare verso un nuovo modello di uscita dall’Ue. C’è una quarta opzione, ovvero il “no-deal” ma sarebbe esclusa da tutti visto che sia per l’Inghilterra che per l’Unione Europea sarebbe una mezza catastrofe.

