Iran, Boeing 707 si schianta contro un muro/ Video ultime notizie, pilota sbaglia aeroporto: in 10 a bordo

Terribile incidente aereo nelle prime ore di oggi, 14 gennaio, in Iran: un Boeing 707 si è schiantato contro un muro di cinta, nei pressi dell’aeroporto di Karaj, appena fuori la Capitale Teheran. Al bordo del velivolo ci sarebbero dieci persone, ovviamente si temono vittime. A riferire la notizia, spiega oggi Repubblica.it, è l’emittente locale Press tv. Le prime immagini dello schianto dell’aereo cargo 707 e che giungono tramite i social sono drammatiche. Pirhossein Kolivand, capo del dipartimento delle emergenze, ha fornito la primissima ricostruzione di quanto accaduto spiegando che il pilota sarebbe atterrato nell’aeroporto sbagliato perdendo a quel punto il controllo del mezzo. Si sarebbe così schiantato contro il muro di cinta dello scalo finendo rovinosamente contro alcuni palazzi del complesso residenziale nei pressi dell’aeroporto. Dopo lo schianto violento il Boeing 707 avrebbe preso fuoco, come confermato dallo stesso Kolivand.

BOEING 707 SI SCHIANTA: SI TEMONO VITTIME

Le conseguenze dello schianto del Boeing 707 in Iran, con a bordo diverse persone, potrebbero essere drammatiche. Alla luce di quanto accaduto, appare difficile che qualcuno dei passeggeri possa essere sopravvissuto ma al momento le informazioni sono molto frammentarie e non si può che affidarsi ai media locali. Si sa per certo che l’aereo era partito da Bi’kek, la capitale del Kirghizistan, ed era diretto all’aeroporto di Payam, città a Sud Ovest di Karaj, a circa 35 chilometri dalla Capitale Teheran. L’incidente si è consumato presso l’aeroporto di Fath, a Karaj, nella provincia di Alborz ed al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’aerea con la presenza sul posto di numerosi soccorritori. Sulla scena dell’incidente si segnalano anche numerosi elicotteri ed ambulanze giunti per soccorrere i passeggeri sui quali non si conoscono ancora le loro sorti. Ignote anche le cause dell’incidente. Già in passato, nel 2011, un Boeing 727 si era schiantato con a bordo 77 persone, dopo essere partito dalla Capitale, sempre in Iran.

A #boeing707 707 cargo plane flying from the Central Asian nation of #Kyrgyzstan has #crashed in #Iran‘s Alborz province after it overshot the runway during landing.@IribnewsEn pic.twitter.com/mZXmN8J3iI — IRIB News Agency (@IribnewsEn) 14 gennaio 2019





