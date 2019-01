UOMO ARMATO IN SEDE UPS: DUE PERSONE IN OSTAGGIO/ New Jersey, ultime notizie: sparatoria a Logan Township

Sono minuti di grande apprensione negli Usa, e precisamente nello stato del New Jersey dove un uomo armato ha fatto irruzione in una sede Ups e ha preso in ostaggio due persone. Come riportato dalla Nbc, la polizia è entrata in azione nel distretto di Logan Township, chiudendo diverse strade per mettere in sicurezza la zona in attesa di neutralizzare l’uomo che al momento è barricato all’interno degli uffici Ups, la società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali che ha la sua sede principale ad Atlanta, in Georgia. Secondo le informazioni diramate in questi minuti dai media locali, Nbc News compresa, tra le due persone prese in ostaggio dall’uomo armato vi sarebbe anche la fidanzata. Si tratta dunque dell’azione violenta di un uomo che sta agendo spinto da un movente sentimentale? In questo momento non è dato saperlo.

UOMO ARMATO IN SEDE UPS: FIDANZATA PRESA IN OSTAGGIO

Fino a questo momento la polizia dello stato del New Jersey sul suo profilo Twitter si è limitata a comunicare la propria entrata in azione a Logan Township, nella contea di Gloucester, parlando di un non meglio precisato “incidente”. Nessun accenno dunque all’uomo armato che ha fatto irruzione nella sede della UPS (United Parcel Service) prendendo in ostaggio due persone, tra cui parrebbe anche la sua fidanzata. Secondo i media, che stanno seguendo gli sviluppi della vicenda sul posto, si sarebbe registrata anche una sparatoria. Come riportato da TgCom24, all’esterno degli uffici Ups oggetto dell’assalto, sono presenti gli agenti e le teste di cuoio della polizia. Al momento non si hanno notizie di feriti, secondo quanto riferito dai media americani.

