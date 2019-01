Brexit, diretta video streaming del voto/ May sfida Parlamento, da referendum a no deal: gli scenari possibili

Il giorno del giudizio, o se volete un “May-day” d’annata che non guasta mai: la Premier porta l’accordo di ratifica della Brexit in Parlamento per il voto decisivo, se lo passa si avvia definitivamente il divorzio dall’Unione Europea a partire dal prossimo 29 marzo 2019. Se invece non passa – e i bookmakers inglesi sembrano ormai tutti convinti che sarà così – lo spettro della “catastrofe”, come enunciato dalla stessa May, diverrà realtà. L’accordo, qualora trovasse un Sì miracoloso in extremis, regolamenta tutti i conti che Londra dovrà pagare a Bruxelles per poter uscire dall’Unione, compreso il famigerato “backstop” ovvero la misura destinata ad evitare un ritorno di frontiera fisica tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda (di fatto la creazione di un territorio doganale unico che inglobi l’Ue e il Regno Unito, punto mai accettato dai brexiters interni al Parlamento).

I TRE POSSIBILI SCENARI

Tre i principali scenari invece qualora il voto a Westminster non dovesse passare questa sera, con buona pace dello sforzo diplomatico che la Premier May sta mettendo in campo anche in queste ore: il “piano B”, ovvero la presentazione di un’alternativa all’accordo di ratifica da emendare in tempi brevi che potrebbe contenere un “no deal gestito”, un accordo rivisto con Bruxelles o addirittura un secondo referendum. Il secondo scenario riguarda proprio un nuovo voto che possa ribaltare il risultato del referendum andato in scena il 23 giugno 2016: il Partito laburista sarebbe d’accordo con questa opzione se non otterrà le elezioni anticipate che vorrebbe (con eventuale mozione di sfiducia già pronta di Corbyn contro la May). Terzo e ultimo scenario, lo spettrale “no deal”: «le relazioni economiche fra Regno Unito e Ue sarebbero regolamentate dalle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e dovrebbero essere introdotti una serie di controlli doganali e di regole», riporta LaPresse. Come effetto immediato, si potrebbero avere code da record nei porti e negli aeroporti, carenza graduale delle medicine, netto rallentamento della crescita e probabile crollo delle borse di mezzo mondo. Da più parti si suggerisce come possibile “opzione di mezzo” quella del rinvio della data di divorzio di qualche mese per prendere tempo ed evitare la catastrofe di un “no deal” letteralmente non gestito.

BREXIT, LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL VOTO IN PARLAMENTO

Al netto di tutti gli scenari possibili, sembra ormai da più parti quasi impossibile che Theresa May possa uscire questa sera dal Parlamento inglese con l’accordo ratificato sulla Brexit: i deputati nord irlandesi del Dup hanno confermato il loro “niet” all’appello della Premier, così come molti deputati Tory il cui numero pare essere cresciuto, invece che diminuito, dopo la sfiducia anti-May presentata dai Brexiters del Partito Conservatore a fine dicembre (in quel caso, respinta). Tutto pare dunque preparare al peggio, con la diretta del voto in Parlamento che dovrebbe avvenire dalle ore 20 italiane in poi: qui sotto trovate il collegamento con Channel 4 News con lo streaming video live per seguire passo dopo passo tutti gli ultimi scampoli di discussione prima del voto cruciale, forse più importante dello stesso referendum storico del giugno 2016. Ricordiamo le regole base della “partita” cui sta giocando la Premier May: in Parlamento britannico ci sono complessivamente 650 deputati, l’accordo di ratifica per la Brexit, per essere approvato, deve avere almeno il voto di 326 (la metà + 1) ma alla Primo Ministro UK pare che al momento manchino almeno un centinaio di “Sì” per poter cantare vittoria. E lo spettro del no deal si avvicina sempre più…





