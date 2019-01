Kenya, commando assalta hotel: 15 morti/ Nairobi, arriva rivendicazione al-Shabaab: torna incubo terrorismo

Kenya, è di 15 morti il bilancio finale dell’assalto portato a un commando in un hotel di Nairobi, avvenuto nella giornata di ieri e sedato solo alle prime ore di mercoledì. E a stretto giro di posta, come molti sospettavano, è arrivata la rivendicazione delle milizie jihadiste sunnite di al-Shabaab che quindi tornano a colpire nel Paese africano e che secondo alcuni osservatori risponde pienamente a una strategia di più ampio respiro che l’ISIS ha in mente nel Corno d’Africa. Secondo quanto si apprende da fonti di stampa locali, lo scontro a fuoco in cui vi sono state anche delle esplosioni coi kamikaze del commando ha causato anche il ferimento di 30 persone, tra turisti e kenyoti, che si trovavano nel compound. Solo l’annuncio del presidente Uhuru Kenyatta e del capo delle forze della polizia ha dichiarato ufficialmente concluso l’incubo anche se il comunicato emesso da al-Shabaab smentisce le fonti governative e parlerebbe di “47 ostaggi uccisi”.

LA RIVENDICAZIONE DI AL-SHABAAB

Il commando che ha preso di mira l’hotel DusitD2 e il complesso commerciale a esso adiacente sarebbe stato formato da sei persone, ma si attendono conferme in merito, che hanno forzato il posto di blocco e si sono scagliati lanciando delle bombe e sparando all’impazzata, prima che uno di loro si facesse esplodere nella lobby dell’albergo, ferendo anche alcune persone. Stando ad alcuni resoconti dei sopravvissuti, si sono vissuti attimi di autentico panico, con corpi senza vita e sangue dappertutto, tanto che le forze speciali hanno impiegato diverse ore per riuscire a stanare tutti i membri del commando e liberare i civili che erano stati presi in ostaggio. Inoltre si apprende che tra le 15 vittime vi sarebbero anche un cittadino statunitense e uno britannico: intanto il Ministro dell’Interno, ad attacco concluso, ha dichiarato ai giornalisti che “la situazione è sotto controllo” ma ora si attende anche la presa di posizione del Governo specie dopo le rivendicazioni di al-Shabaab e le insinuazioni in merito al numero reale di vittime tra gli ostaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA