SIRIA, ATTENTATO ISIS A MANBIJ: MORTI 4 SOLDATI USA/ Video kamikaze con cintura esplosiva: bilancio 19 vittime

Sarebbe di 19 vittime in totale il bilancio dell’attentato compiuto quest’oggi da un kamikaze in quel di Manbij, cittadina nella regione est della Siria, e che ha visto perire anche quattro soldati USA facenti parte delle forze della Coalizione anti-ISIS: e proprio il sedicente Califfato islamico ha nelle ultimissime ore rivendicato l’attacco con un comunicato in cui spiega che è stata usata una cintura esplosiva. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma si sa che l’attentato è avvenuto in un ristorante nel centro della località siriana e pare fosse diretto proprio contro i militari delle forze occidentali che in quel momento erano impegnate in un pattugliamento di routine della zona in questione. (agg. di R. G. Flore)

USATA UNA CINTURA ESPLOSIVA

Attentato Isis a Manbij, in Siria. L’attacco kamikaze nella città controllata dalle forze arabo-curde, con l’appoggio degli Stati Uniti, è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico attraverso la sua agenzia di propaganda Amaq. La forte esplosione ha colpito le forze della coalizione guidate dagli americani nella città settentrionale di Manbij, a nord ovest di Aleppo. La Reuters, che cita funzionari Usa, parla di quattro soldati americani che sarebbero rimasti uccisi, tre invece i soldati feriti nell’attacco. Il portavoce della coalizione guidata dagli Stati Uniti ha confermato su Twitter che tra le vittime ci sono militari americani, pur senza specificarne il numero. Le vittime per ora sono più di 14, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo di attivisti con sede nel Regno Unito. Il presidente Usa Donald Trump «è stato informato in modo completo e continuerà a monitorare l’attuale situazione in Siria», ha fatto sapere la Casa Bianca.

SIRIA, ATTENTATO ISIS A MANBIJ: MORTI 4 SOLDATI USA

Un kamikaze ha preso di mira una pattuglia militare americana a Manbij, in Siria. Un attentatore suicida si è fatto esplodere davanti ad un ristorante. Ha usato un giubbotto esplosivo nella città che è sotto il controllo delle forze curde-arabe con il supporto appunto degli americani. Un mese fa il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato a sorpresa che avrebbe ritirato tutte le duemila truppe americane dalla Siria dopo che l’Isis era stato sconfitto. La decisione della Casa Bianca fu accolta con molto scetticismo dagli alleati della regione e dagli alti funzionari americani, compreso il segretario alla Difesa Jim Mattis che per questo motivo decise di dimettersi. Il portavoce della coalizione a guida Usa ha spiegato che i militari stavano effettuando un pattugliamento di routine in Siria, ma non ha confermato subito la notizia dei decessi, lo ha fatto con un tweet senza specificare il numero delle vittime dell’attentato Isis.

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time. — OIR Spokesperson (@OIRSpox) 16 gennaio 2019





