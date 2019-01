Colombia, attentato a Bogotà: autobomba all’Accademia di polizia/ Ultime notizie, 9 morti: azione kamikaze?

Un’autobomba è esplosa oggi davanti all’Accademia di polizia di Bogotà, in Colombia. Le prime notizie che arrivano dai media locali parlano di un bilancio ancora del tutto provvisorio ma drammatico. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano online, le vittime di quello che è già stato definito un attentato dalle stesse autorità, sarebbero al momento nove, numero destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Oltre quaranta le persone rimaste ferite dalla violenta esplosione che, stando alle primissime ricostruzioni, potrebbe essere stata l’azione di un kamikaze. Le vittime, spiega il ministero della Difesa, sarebbero tutte agenti di polizia. La ricostruzione primaria di quanto accaduto parla di un’auto giunta all’improvviso nel cortile della scuola di polizia General Santander, a sud della capitale. Avrebbe sfondato le barriere dopo che un cane addestrato aveva già fiutato la presenza di esplosivo a bordo. A quel punto il conducente avrebbe accelerato travolgendo un agente e facendo schiantare il veicolo che sarebbe poi esploso contro l’ingresso di un edificio interno. L’episodio si sarebbe consumato precisamente nell’area di parcheggio della scuola di polizia.

COLOMBIA, ATTENTATO A BOGOTÀ: LE PRIME REAZIONI

Dopo lo schianto dell’autobomba, l’esplosione avrebbe provocato il conseguente incendio mandando in frantumi le finestre degli edifici limitrofi. Sul posto numerose ambulanze e vigili del fuoco. La zona è stata isolata. Secondo le prime fonti dell’intelligence colombiana, è possibile che l’attentatore volesse parcheggiare l’auto per poi farla esplodere con un comando a distanza ma che abbia quindi dovuto modificare i suoi piani dopo essere stato fiutato dall’unità cinofila. A confermare l’attentato, come rivela l’agenzia di stampa Ansa, è stato anche il sindaco di Bogotà, Enrique Penalosa che ai giornalisti ha commentato: “Non abbiamo ancora informazioni complete, sembra che ci fosse un’autobomba all’interno della Scuola General Santander, ci sono almeno cinque morti e circa 10 feriti”. Iván Duque, presidente della Colombia, ha apertamente condannato l’attacco asserendo che il suo Paese “si rattrista ma non si piega davanti alla violenza”. Su Twitter ha poi aggiunto di avere “dato ordini alla Forza pubblica di determinare gli autori di questo attacco e di portarli davanti alla giustizia. Noi tutti colombiani respingiamo il terrorismo e siamo uniti nell’affrontarlo”.

