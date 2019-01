Lione, esplosione e incendio in un campus universitario/ Video ultime notizie, ipotesi incidente

Paura a Lione, al campus universitario La Doua: un’esplosione ha causato un vasto incendio nell’edificio che ospita la biblioteca universitaria. Il fumo è visibile anche a chilometri di distanza e secondo le prime testimonianze dal posto si tratta «di una forte esplosione di origine accidentale». L’episodio si è verificato poco dopo le ore 9.00: Lyon Capital evidenzia che la prefettura ha confermato l’ipotesi incidente. Nell’ultimo periodo sono stati effettuati dei lavori di impermeabilizzazione sul tetto dell’edificio, con il rogo innescato dall’esplosione di tre bombole del gas. «Non c’è alcun problema di sicurezza chimica», fanno sapere dall’Università di Lione 1, mentre il portale transalpino parla di una persona rimasta ferita. Un episodio che segue di qualche giorno quanto accaduto a Parigi.

ESPLOSIONE LIONE: IL VIDEO

L’incendio è sotto controllo: sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, che rimarranno nei pressi della zona per tutta la giornata per accertarsi che non si inneschino ulteriori roghi. Perfettamente riuscite le operazioni di evacuazioni, con l’Università che ha chiesto a studenti e visitatori di restare lontani dall’edificio, almeno 100 metri di distanza. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla messa in sicurezza dell’edificio e della zona, con i pompieri al lavoro per ripristinare la normalità: per il momento non sono giunte notizie di vittime, ma solo di una persona che ha riportato ustioni non gravi. Sui social sono stati pubblicati diversi video che mostrano quanto accaduto poco dopo le ore 9.00, ve ne proponiamo alcuni qui:

Explosion sur le campus de la Doua à Lyon (bâtiment Mendes) pic.twitter.com/btbeEiG2KJ — eliote.pk (@eliote_sama) 17 gennaio 2019

@enzoreport @dmzastro

incendie et forte explosion

sur le campus de l’Université Lyon pic.twitter.com/5VROp2l7Jk — Milva Gauto (@MilvaGauto) 17 gennaio 2019





