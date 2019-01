“Populismo minaccia libertà religiosa”/ Spagna, ministro Giustizia: “Attenzione all’estremismo ideologico”

Dolores Delgado, ministro della Giustizia della Spagna, è intervenuto al convegno “Costituzione e la diversità religiosa” nel corso del 40esimo anniversario della Costituzione spagnola. In modo inaspettato il ministro si è espresso in modo forte e deciso per la libertà religiosa all’interno della separazione di ruoli tra Chiesa e stato. In particolare, ha detto che va difesa la libertà di credo e di culto di fronte al “populismo e all’estremismo ideologico” in una società spagnola caratterizzata dalla “diversità”. Insieme a lei erano presenti l’ex ministro Gustavo Suárez Pertierra; il direttore dell’Istituto per i diritti umani dell’Università di Valencia, Javier Lucas Martín; il professore di Diritto ecclesiastico dello Stato, Almudena Rodríguez Moya; e l’editore del sito infoCatòlica Jesús Bastante Liébana. “E ‘vero che la diversità religiosa e culturale ha generato un dibattito sulla nostra identità come società, ma non deve significare che torniamo ad approcci retrogradi che sembravano superati nella stesura della Costituzione del 1978. Abbiamo partecipato a un dibattito in cui dobbiamo difendere, contro il populismo e l’estremismo ideologico, la libertà di espressione, la libertà di coscienza e di culto “, ha sottolineato Delgado.

LA RELIGIONE CATTOLICA FA PARTE DELLA CULTURA SPAGNOLA

Secondo il registro del Ministero della Giustizia della Spagna ci sono un totale di 19.000 soggetti registrati religiosi, di cui 13.600 sono cattolici (71,6 per cento) e per il restante 5.400 di altre denominazioni come evangelici, ebrei, musulmani, Tra gli altri ortodossi, buddisti, testimoni di Geova e mormoni. Ciò, ha detto riflette una pluralità e un’eterogeneità delle convinzioni: “viviamo in un mondo globalizzato e in Spagna c’è stato un aumento di altre confessioni», ha sottolineato Delgado. In particolare, ha indicato che le religioni minoritarie in Spagna sono passate dal rappresentare l’1,7% della popolazione nel 2006 al 3,8% nel 2018, il che significa un aumento di oltre due punti negli ultimi 12 anni. Il ministro ha affermato che la religione cattolica “è stata ed è la più importante” in Spagna e “fa parte della cultura e delle idiosincrasie” del paese. Fu la religione dello Stato fino al 1931 e dopo una pausa con la nascita della Repubblica, lo fu di nuovo fino a quando la Costituzione del 1978 dichiarò lo Stato non confessionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA