Russia, scontro in volo fra 2 caccia/ Ultime notizie, individuato in mare un pilota: salvataggio in corso

Scontro fra due caccia nei cieli della Russia avvenuto nelle scorse ore. Due bombardieri Sukhoi Su-34, mentre erano in volo per un’esercitazione, sono venuti a contatto sopra il mar del Giappone: entrambi i velivoli sono precipitati e inizialmente i due mezzi militari erano dati per dispersi. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass in questi ultimi minuti, la vicenda sembrerebbe aver avuto risvolti meno drammatici rispetto a quanto si ipotizzava nelle scorse ore, visto che uno dei due velivoli coinvolti sarebbe riuscito comunque ad atterrare presso la base di Khurba, seppur gravemente danneggiato. L’altro caccia bombardiere è stato invece ritrovato in mare, prontamente raggiunto dai mezzi di soccorso. «Hanno trovato uno dei piloti e ora stanno cercando di farlo uscire dal mare», riporta l’agenzia russa, aggiungendo che le condizioni avverse del tempo stanno rendendo più complicata l’operazione di salvataggio.

RUSSIA, DUE CACCIA SI SONO SCONTRATI IN VOLO

«Uno dei due aerei – ha quindi confermato la fonte alla Tass – è atterrato alla base di Khurba». Una vicenda che resta comunque ancora da chiarire fino in fondo, a cominciare dal capire come mai i due aerei si siano scontrati in volo. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ultime ore sui media stranieri e italiani, l’equipaggio si sarebbe espulso dai Su-34, il che contrasterebbe con le notizie degli ultimi minuti. «Uno dei due aerei Su-34 è caduto in mare – si leggeva sull’agenzia Tass – il suo equipaggio è stato espulso, il destino del secondo aereo è sconosciuto e si prevede che possa tornare alla base». I velivoli biposto si trovavano in volo sopra lo stretto di Tartaria al momento della collisione, nell’estremo est russo e nei pressi del mar del Giappone. Entrambi sono scomparsi dai radar vicino a Nelma nel distretto di Sovetsko-Gavansky, a circa 35 chilometri di distanza dalle coste. I caccia viaggiavano senza munizioni a bordo e alle operazioni di soccorso hanno partecipato un Antonov An-12 e due elicotteri Mi-8.

