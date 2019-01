Spagna, bimbo nel pozzo: “è ancora vivo”/ Video ultime notizie, corsa contro il tempo per salvare Julen

Spagna con il fiato sospeso per Julen Rossello, il bimbo di due anni caduto domenica in un pozzo del comune di Totalan, nei pressi di Malaga. Sono in corso le operazioni dei soccorritori e c’è grande speranza nonostante i problemi tecnici riscontrati: «Siamo tutti fiduciosi che è vivo», le parole di Maria Gomez, rappresentante del governo spagnolo nella Provincia di Malaga. La Gamez ha aggiunto: «Non abbiamo intenzione di fermarci neppure un minuto, nessuno nella squadra dei soccorritori mette in dubbio il fatto che lo tireremo fuori». Non è stato ancora stabilito un contatto vocale con il piccolo, con i due genitori che sperano nel miracolo: ricordiamo che la coppia nel 2007 perse il loro primogenito, aveva appena tre anni. Il pozzo ha solo 25 centimetri di diametro ed è profondo circa 110 metri, con le pietre e la terra che ostruiscono il condotto a circa 70 metri di profondità.

BIMBO POZZO SPAGNA: IL VIDEO DELLA DIRETTA DEI SOCCORSI

Ricordiamo che sono già stati messi in atto due tentativi di salvataggio, non andati a buon fine. Una vicenda che ricorda molto da vicino la tragedia di Vermicino, con la morte del piccolo Alfredino Rampi. Lo speleologo Tullio Bernabei, che ha partecipato alle operazioni di soccorso per il bimbo di sei anni, ha commentato a Storie Italiane: «Sono passati 37 anni ma è difficile parlarne. Ci sono similitudini e differenze: le similitudini il tipo di pozzo e i tentativi che stanno facendo. Le differenze sono che il bambino è più in profondità e che è più piccolo di Alfredino, dunque è ancora più fragile. Se dobbiamo ragionare freddamente, so cosa sono 80-100 metri di profondità: le speranze sono minime, soprattutto dopo molti giorni. C’è una frana che separa il bambino dall’accesso e non sappiamo cosa ha provocato questa frana». E sottolinea: «E’ difficile essere ottimisti, la frana potrebbe essere il bambino stesso con le rocce sopra, ma non possiamo fare altro che insistere e sperare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA