Gilet gialli, decimo sabato di proteste in Francia/ 80 mila agenti schierati, tensione a Parigi

Gilet gialli in piazza: decimo sabato di proteste in tutta la Francia contro Emmanuel Macron. Non è servita a molto l’apertura del presidente transalpino, con la settimana che è stata scossa dalle immagini del violento arresto operato dalla polizia a Bordeaux. Il corteo principale è quello che partirà dall’Esplanade des Invalides di Parigi, con centinaia di gilet jaunes che hanno iniziato a convergere dalle prime ore della mattina. Sono ottanta mila gli agenti schierati in tutto il territorio francese, con i rappresentanti del movimento che hanno lanciato l’idea di proporre un grande anello giallo di circa quindici chilometri lungo le strade di Parigi. Altre manifestazioni parallele sono previste agli Champs-Elysees e in Place de la Republique, dove un gruppo di giornalisti si è riunito per dire basta alle violenze contro i media.

MANIFESTAZIONE GILET GIALLI: TENSIONI A PARIGI

Il presidente Macron è stato messo nel mirino dai gilet gialli per gli argomenti trattati nella lettera inviata negli scorsi giorni, oltre al non voler ascoltare il merito delle loro rivendicazioni. «Macron dimettiti» è infatti lo slogan più utilizzato tra le vie di Parigi, con un grande afflusso di manifestanti nonostante la temperatura gelido e la grande presenza delle forze dell’ordine. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a portare un fiore o una candela per omaggiare tutti coloro che sono rimasti uccisi o feriti per la causa dei gilet jaunes: in totale sono dieci le persone decedute, senza dimenticare i 2 mila feriti tra manifestanti e poliziotti. Clima pesante nella capitale, con le forze dell’ordine criticate aspramente per aver utilizzato lanciatori di proiettili di gomma, che hanno causato lesioni multiple. «Forze dell’ordine, non sparate: siamo qui per il futuro dei vostri e dei nostri figli», quanto scritto in una bandiera tricolore esposta sulla Esplanade des Invalides.

