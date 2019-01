Messico, esplode oleodotto: 21 morti/ Video choc, persone in fuga fra le fiamme: l’apocalisse

Gravissima tragedia avvenuta nelle scorse ore in Messico, dove un oleodotto della Pemex contenente benzina, è esploso uccidendo almeno 21 persone e ferendone un numero non precisato. Una deflagrazione che è stata ripresa in diretta dal notiziario locale Rearvisor, tv dello stato di Hidalgo, dove è appunto avvenuto lo scoppio. In base alle indiscrezioni raccolte, un centinaio di persone erano accorse presso l’oleodotto in questione, sito ad un centinaio di chilometri di distanza dalla città di Tlahuelilpan, dopo che una falla (non si sa se accidentale o meno), stava facendo fuoriuscire centinaia di litri di carburante. Peccato però che ad un certo punto, mentre il giornalista J. Alejandro Torres Castañeda stava riprendendo la scena, l’oleodotto sia esploso, forse venuto a contatto con qualcosa di altamente infiammabile. A quel punto, come si può notare anche dal video che potete trovare più in basso, è successa l’apocalisse, con un’alta colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo, e centinaia di persone che hanno iniziato ad allontanarsi dal rogo, alcune correndo in fiamme.

MESSICO, ESPLODE OLEODOTTO: 21 MORTI

Urla e grida per una scena agghiacciante quasi da film dell’horror. Come riferito sopra, i morti ufficiali sono 21, mentre i feriti sembrerebbero essere 28, tutti con ustioni su varie parti del corpo, ricoverati presso l’ospedale regionale Tula-Tepeji e in quello di Città del Messico. Omar Fayad, il governatore dello stato di Hidalgo ha annunciato che dopo quattro ore e mezza di lavoro, attorno alle ore 11:45 locali, le squadre antincendio e la protezione civile sono riuscite a domare le fiamme. «Tutta la nostra solidarietà va alle persone colpite e alle loro famiglie», ha invece scritto su Twitter il ministro dell’interno, Olga Sanchez Cordero. Di seguito potete trovare il video del momento dell’esplosione, vi avvisiamo che alcune immagini sono sconsigliate alle persone più sensibili.

IL VIDEO DELL’ESPLOSIONE





