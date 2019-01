POLIZIA CERCA VOLONTARI DISPOSTI AD UBRIACARSI/ “Dobbiamo allenarci a gestire alcol test”: migliaia di domande

La polizia cerca volontari disposti ad ubriacarsi. No, non siamo alticci. Ed è inutile che guardiate il calendario del vostro computer: non è ancora il momento per un Pesce d’Aprile. State solo leggendo l’annuncio pubblicato sulla pagina Facebook del Dipartimento di polizia di Kutztown, borgo della Pennsylvania di cinquemila abitanti, che ha chiesto collaborazione ai cittadini per trovare tre volontari che siano disposti ad ubriacarsi. Il motivo? Addestrarsi nella gestione dell’alcol test durante i fermi dei sospetti. L’intenzione degli agenti sembra essere quella di studiare le possibili reazioni che una persona sotto effetto di alcol potrebbe manifestare dinanzi ad un controllo. Inutile dire che la proposta della polizia ha incontrato il favore della popolazione. Eccome…

POLIZIA CERCA VOLONTARI DISPOSTI AD UBRIACARSI

Ma quali erano i requisiti da soddisfare per essere scelti dalla polizia di Kutztown in Pennsylvania? Come riportato dall’Huffington Post, nell’annuncio si leggeva:”Essere in buona salute tra i 25 e i 40 anni senza alcun pregresso di abuso di droghe e alcol; fedina penale pulita; essere disposti a bere alcolici sino a raggiungere l’ubriachezza; firmare un delibera che declini il Comune di Kutztown da ogni responsabilità”. Sono stati davvero in tanti ad interessarsi alla proposta delle forze dell’ordine, tanto che il dipartimento di polizia si è vista costretta a chiudere le selezioni tante erano le candidature pervenute:”Grazie a tutti per il vostro interesse, abbiamo già abbastanza volontari”, hanno scritto. Per questo tipo di collaborazione non è previsto alcun tipo di compenso ma l’alcol, assicurano i poliziotti, verrà fornito da loro: evidentemente è bastato questo…

