Bolsonaro, il nuovo presidente ha giurato/ Ultime notizie “Il Brasile prima di tutto, Dio prima di tutti”

Si è insediato ufficialmente ieri, primo gennaio 2019, il nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Dopo aver vinto le elezioni, divenendo il primo capo dello stato di ultradestra della nazione sudamericana, ieri il 63enne uomo politico si è insediato presso il Palazzo di Planalto, ha giurato davanti al popolo, ed ha concluso il proprio discorso di inaugurazione in pieno stile trumpiano: «il Brasile prima di tutto, Dio prima di tutti». Parla di cambiamento il nuovo presidente verdeoro, uno slogan che aveva già utilizzato Lula 15 anni fa, amato ex numero uno brasiliano al momento in carcere con l’accusa di corruzione, ma il cambiamento di Bolsonaro è completamente differente rispetto a quello dell’ex presidente di sinistra: se infatti quest’ultimo era più improntato verso il popolo e verso la classe operaia, il nuovo capo dello stato guarda al Brasile come una potenza da far crescere soprattutto dal punto di vista economico ed industriale. «Un grande discorso. Gli Usa sono con Te», ha twittato subito dopo l’insediamento, Donald Trump, a cui ha replicato immediatamente Bolsonaro: «Insieme, sotto la protezione di Dio, porteremo prosperità e progresso».

BOLSONARO “LOTTA ALL’IDEOLOGIA DI GENERE”

«Celebriamo il giorno in cui il popolo ha iniziato a liberarsi dal socialismo», un passaggio del discorso di insediamento di Bolsonaro, che poi ha ribadito i cardini del suo programma politico, quindi la lotta al crimine, alla corruzione, e «all’ideologia di genere e a quella che difende i criminali e criminalizza le forze dell’ordine, diritto all’autodifesa». Il nuovo presidente ci tiene a sottolineare la natura “anti-politica” del proprio esecutivo, un governo che lo stesso definisce «alieno dalle dispute partitiche, capace di garantire l’ordine dentro e fuori». Nell’esecutivo spiccano le figure tecniche, come ricorda L’Avvenire, a cominciare dai sette militare presenti, un vero e proprio inedito. Al termine del discorso Bolsonaro ha abbracciato la bandiera del Brasile, concludendo con una frase ad effetto: «Sarà rossa solo se sarà necessario versare il nostro sangue».

© RIPRODUZIONE RISERVATA