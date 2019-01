Cina minaccia Taiwan: “presto riunita, anche con la forza”/ L‘ultimatum di Xi Jinping ai ribelli (e agli Usa)

Non parla spesso e quando lo fa è perentorio e suona quasi sempre come un ultimatum: il Presidente della Cina, Xi Jinping, parla alla nazione il primo giorno dell’anno e annuncia misure estreme contro gli indipendentisti di Taiwan, intenzionato più che mai a riunificare la “provincia ribelle” già in questo anno dopo le diverse minacce passate e i lunghi sforzi “diplomatici” tra Pechino e Taipei. «Taiwan deve essere riunita alla Cina», spiega Xi Jinping nel discorso solenne della Grande Sala del Popolo, la sede del parlamento cinese; per farlo, sottolinea il Presidente, non sarà escluso l’uso della forza, se necessario. Pechino vuole infatti una riunificazione pacifica ma non intende per questo lasciare spazio «ad alcuna attività separatista»: alla Cina, Xi Jinping ha voluto così spiegare cosa intende approntare nei prossimi mesi lasciando più di un “messaggio” anche alla comunità internazionale, in particolar modo agli Stati Uniti di Donald Trump.

LA MINACCIA E L’ULTIMATUM

«I cinesi non combattono i cinesi», attacca Xi Jinping ancora nel discorso solenne alla nazione, «non promettiamo di rinunciare all’uso della forza e ci riserviamo l’opzione di adottare tutti i mezzi necessari»: sin dalla nascita nel 1949 la Cina considera Taiwan una provincia ribelle ma comunque cinese e per questo Pechino intima tutti i propri partner commerciali rompere costantemente le relazioni con Taipei. Nel discorso di Capodanno, il Presidente Xi Jinping ha poi concluso lanciando la “frecciatina” agli Usa e alla Comunità internazionale, quando spiega «La questione di Taiwan è un affare interno cinese e non saranno permesse interferenze esterne». Di contro, l’omologo di Xi a Taipei (la presidente Tsai Ing-Wen) ha dichiarato il primo giorno del 2019 come «il mio Paese non intende rinunciare alla sua sovranità o fare concessioni sulla propria autonomia».

