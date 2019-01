Bimbo caduto nel pozzo: giornata chiave/ Ultime notizie, lavori di scavo ricominciati: 35 m di profondità

Sono ricominciate stamane le trivellazioni per terminare il tunnel che servirà a recuperare il piccolo Julen, bambino di due anni che da una settimana si trova intrappolato a 60 metri di profondità dopo essere caduto in un pozzo profondo 110 metri e largo appena una trentina di centimetri. Sarà una giornata chiave per il recupero del bimbo spagnolo, visto che si cercherà di terminare il tunnel che scorre parallelo a quello dove è caduto il bambino, scavando fino ad una sessantina di metri. Dopo di che, verranno mandati giù due operai specializzati dentro un’apposita capsula realizzata ad hoc proprio per tale emergenza. Una volta scesi, uno dei due dovrà scavare un complicato passaggio orizzontale di circa tre metri che collegherà i due tunnel e che permetterà appunto di raggiungere il povero Julen, che stando alle ultime rivelazioni si troverebbe in una sorta di conca di circa 15 metri di larghezza dove fortunatamente vi sarebbe anche della ventilazione. Nelle scorse ore la speciale gru che calerà il dispositivo con dentro i due operai ha raggiunto Totalan (Malaga), mentre le operazioni di scavo sono ricominciate alle ore 7:00 di questa mattina, e al momento il tunnel è profondo circa 35 metri.

BIMBO CADUTO NEL POZZO: UNA GIORNATA CHIAVE

Durante la tarda serata di ieri gli scavi sono terminati e nelle ultime ore avevano proseguito a rilento visto che la scavatrice aveva incontrato una roccia di ardesia a circa 18 metri di profondità che aveva reso ancora più complicata la perforazione. Secondo le autorità i lavori potrebbero terminare nella giornata odierna ma bisognerà aspettare lunedì per conoscere le sorti del piccolo Julen, caduto domenica scorsa nel pozzo. I soccorritori sono al lavoro senza sosta da ormai 7 giorni e non hanno mai perso la speranza di trovare il bambino ancora in vita. «Speriamo che il lavoro – le parole di Angel García Vidal, l’ingegnere capo che guida il recupero, in conferenza stampa – possa farsi il più rapidamente possibile e che le condizioni adesso saranno più favorevoli di quanto siano state fino a questo momento». Sono ore di apprensione, attesa e angoscia.

