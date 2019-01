Giappone, è morto l’uomo più vecchio al mondo/ Ultime notizie, Masazo Nonaka si è spento a 113 anni

E’ morto in Giappone l’uomo più vecchio del mondo. Si chiamava Masazo Nonaka e aveva 113 anni. L’anziano, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore dai media internazionali, sarebbe deceduto nel sonno nella sua abitazione. Nonostante l’età avanzatissima, Masazo era in discrete condizioni fisiche, anche se viveva ormai da tempo su una sedia a rotelle. E’ stata la nipote Yuko a dare l’annuncio della morte del 113enne: «Siamo addolorati per la perdita di questa grande figura: ieri stava come sempre, è morto con dignità senza dare alcun problema». L’ormai ex uomo più anziano sulla faccia della terra, aveva ancora una vita molto attiva, divertendosi a guardare in televisione le partite di sumo e leggendo tutti i giorni i giornali. Inoltre, faceva il bagno una volta a settimana in una vasca di acque termali, un vero e proprio toccasana. Ripercorrere la vita di Masazo Nonaka, che viveva sull’isola di Hokkaido, nella città di Ashoro, fa davvero specie, lui che era nato il 25 luglio del 1905, prima delle due grandi guerre e di tutto ciò che ne è poi conseguito.

MORTO L’UOMO PIU’ VECCHIO AL MONDO

Il 10 aprile dell’anno scorso il Guinnes world record lo aveva incoronato come l’uomo più vecchio al mondo, confermando una lunga tradizione giapponese, nazione popolata da numerosi ultracentenari. A seguito della morte di Masazo, il primato di uomo vivente più anziano passa ora nelle mani del tedesco Gustav Gerneth, nato il 15 ottobre 1905, in vita da più di 113 anni. La persona più vecchia in assoluta è pero una donna, tale Kane Tanaka, anch’essa giapponese, che ha 116 anni e 18 giorni, essendo nata addirittura il 2 gennaio del 1903. Per quanto riguarda i record assoluti, invece, l’uomo più anziano mai esistito è stato Jiroemon Kimuro, morto il 12 giugno 2013 all’età di 116 anni, mentre per quanto riguarda le donne sembrerebbe essere inarrivabile il record detenuto dalla francese Jeanne Calment, morta nel 1997 all’età di 122 anni e 164 giorni. A riguardo, però, va sottolineato un recente studio di due ricercatori russi che hanno messo in discussione tale record di longevità.

