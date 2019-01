Razzi Siria-Israele sul Golan, Damasco: “respinto attacco”/ Netanyahu: “noi vogliamo danneggiare l’Iran”

La tensione in Medio Oriente è più viva che mai dopo che nelle ultime 24 ore un fitto lancio di razzi tra Israele e la Siria sta di nuovo mettendo davanti alla Comunità Internazionale l’emergenza mai sopita dei molteplici scontri che sottendono le politiche mediorientali. Ultima serie di una lunghissima escalation di violenze e minacce, Damasco annuncia stamattina di aver fatto fallire un attacco aereo di Israele contro il sud della Siria, sulle alture del Golan: «Le difese aeree siriane hanno affrontato un’aggressione israeliana nel sud e hanno impedito (agli aggressori) di raggiungere i loro obiettivi». Non solo, una fonte militare avrebbe anche affermato di come le difese aeree di Damasco avrebbero risposto con attacco “ad esito positivo” contro Tel Aviv: per ora Israele non ha commentato ufficialmente (anche se il Presidente Netanyahu ha parlato, come vedete qui sotto), ma i funzionari israeliani esprimono ripetutamente (non da oggi, ndr) preoccupazione per la presenza dell’Iran in Siria e il contrabbando di armi sofisticate a Hezbollah da Teheran al Libano attraverso la Siria.

ISRAELE “NOSTRO OBIETTIVO DANNEGGIARE L’IRAN IN SIRIA”

Israele poche ore dopo denuncia di aver fermato dalla Siria un lancio di missili «verso le zone settentrionali delle alture del Golan», e solo tramite il sistema di difesa aerea americana “Iron Dome” è riuscito a difendersi ed evitare nefaste conseguenze. Nel sottile “gioco di scacchi” in Medio Oriente, pare che il continuo attacco tra i due Paesi – senza rivendicazioni ufficiali – sia dipeso proprio dal costante traffico di armi che coinvolge Libano, Iran e palestinesi. Per i media di Stato siriani, «il razzo lanciato contro Israele è una risposta ai raid israeliani che hanno preso di mira le regioni del sud»: negli ultimi anni l’esercito israeliano, va detto, ha colpito spesso in Siria i vari obiettivi dell’Iran e degli alleati libanesi di Hezbollah. «Abbiamo la costante politica di danneggiare l’arroccamento dell’Iran in Siria e di colpire chiunque provi a danneggiarci. Una politica che non cambia, sia se sono in Israele o in visita storica al Ciad», spiega il premier Benyamin Netanyahu di fatto “confermando indirettamente” l’attacco verso Damasco nelle ultime ore. La tensione è ancora vivissima e il ritiro delle truppe Usa dalla Siria di certo non rappresenta un fattore “favorevole” come non ha mai nascosto il Governo di Israele.

