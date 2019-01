Bimbo caduto nel pozzo in Spagna: finito tunnel per salvarlo/ Ultime notizie: “oggi sapremo se Julen è vivo”

«Oggi scopriremo se Julen è ancora vivo»: così i soccorritori rilanciano dalla Spagna, per la precisione nelle campagne vicino Malaga dove dal 13 gennaio scorso un bambino di 2 anni è intrappolato in un pozzo dopo una terribile caduta mentre giocava con un amichetto durante i preparativi di una festa da parte della famiglia di Julen. Si scava senza sosta in quello che fin da subito si è dimostrato un ostacolo assai impervio, un pozzo artesiano di dubbia legalità con profondità oltre i 100 metri: dal giorno successivo alla scomparsa, del piccolo non si sono più uditi segnali ma questo non toglie che – come raccontavano gli speleologi in questi giorni intervenuti a Totalan – il piccolo bimbo potrebbe essere ancora vivo, «la profondità e le cavità del terreno potrebbero aver salvaguardato la salute del bimbo spagnolo». Mentre l’intero Paese prega per le sorti del piccolo Julen e per la sua famiglia – che già ha perso un altro figlio due anni fa per un improvviso infarto mentre giocava in spiaggia – ieri in nottata si sono conclusi i lavori per il tunnel vertice che permetterà ai soccorritori di raggiungere il bimbo intrappolato ad una profondità di circa 100 metri.

TERMINATO IL PRIMO TUNNEL PER SALVARE JULEN

I minatori si caleranno dentro il pozzo e poi scaveranno a mano con picconi e piccoli martelli pneumatici per sperare di trovare ancora vivo il piccolo: ogni strumentazione più ingente rischierebbe di provocare nuove frane, come durante i primissimi giorni di ricerche a Totalan, che metterebbero a serio rischio l’incolumità del bambino incastrato ancora non si sa in quali condizioni sotto il pozzo di Malaga. Secondo El Pais, la perforazione del tunnel parallelo è terminata alle 20:30 di ieri sera ed è durata 55 ore, molte di più rispetto alle 15 previste: il tunnel verrà adesso “intubato” con cilindri di metallo per evitare le frane e per facilitare le imminenti operazioni di recupero. Il vero problema è che nessuno ancora oggi sa bene dove sia l’esatta ubicazione del piccolo Julen e per questo la velocità degli scavi e le attenzioni utilizzate dai soccorritori si complicano ulteriormente.

