Wu Jiyun, morta assiderata la scalatrice in bikini/ Foto, scalava mezza nuda, è scivolata in una gola

E’ morta Wu Jiyun, nota anche come la scalatrice in bikini. La 36enne originaria di Taipei, in Taiwan, è morta dopo una caduta proprio mentre stava tentando di salire l’ennesima vetta. Su internet, ed in particolare sui social network Facebook e Instagram, era divenuta molto famosa a seguito delle sue scalate particolari, effettuate appunto in costume, e senza alcuna imbragatura. Forse anche per questo, come riferito da numerosi organi di informazione in queste ultime ore, la taiwanese ha perso la presa, è scivolata, ed è caduta in una gola della riserva nazionale di Taiwan Yushan: «Durante l’ascesa – ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Nantou – la turista di 36 anni aveva un telefono satellitare con lei. Ha chiamato i soccorritori dicendo di essere caduta da un’altezza di 20 metri e di non potersi muovere autonomamente». A causare il suo decesso non è stato quindi il volo da una ventina di metri, bensì l’ipotermia, visti i pochi vestiti indossati dalla ragazza.

LA SCALATRICE IN BIKINI MORTA A CAUSA DEL FREDDO

A complicare la situazione si è messo anche il maltempo, che hanno ritardato di molto i soccorsi, costretti a raggiungere Wu non con l’elicottero ma solamente a piedi. Stando a quanto emerso, l’incidente è avvenuto nella giornata di sabato 19 gennaio, e la ragazza sarebbe rimasta sul fondo della gola per più di 40 ore, morendo di freddo. La scalatrice in bikini era giunta presso la riserva di Yushan lo scorso 11 gennaio, e il suo obiettivo era quello di salire il sentiero di Batungan fino al prossimo 24 gennaio. Wu Jiyun non era però un’alpinista professionista, e non era dotata del permesso di scalare delle montagne alte come appunto lo Yushan (3592 metri sul livello del mare), riservate invece solo ed esclusivamente ai professionisti per ovvi motivi. In una delle sue interviste la vittima aveva spiegato che l’idea di scalare le vette in bikini era nata quasi per gioco, dopo una scommessa persa: fu quindi “costretta” a salire le montagne in costume da bagno e a fotografare il tutto. In quattro anni è stata protagonista di quasi 100 scalate con 97 diversi costumi da bagno.

