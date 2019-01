SPAGNA, BIMBO CADUTO NEL POZZO/ Ultime notizie Julen: minatori scavano galleria perpendicolare al tunnel

Proseguono senza sosta i lavori a Malaga per salvare il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto nel pozzo. Il pozzo sembra non essere stato scavato con le autorizzazioni necessarie, è in corso un’indagine per chiarire quanto accaduto. Paola Bruni Garcia, giornalista spagnola, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Storie Italiane: «L’operativo di soccorso sta arrivando al punto finale: questa mattina presto sono finiti i lavori di perforamento del tunnel. Stanno preparando il terreno, i minatori dovranno scendere in questo tunnel all’interno di una capsula: dovranno scavare una galleria perpendicolare al tunnel. Scenderanno in due e lavoreranno in condizioni estreme: l’operazione durerà approssimativamente 24 ore». Prosegue la cronista: «Si lavora con il fiato in sospeso, i genitori stanno ricevendo tutto l’appoggio della Spagna da quando il piccolo è scomparso». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SI SCAVA TUNNEL ORIZZONTALE

Sono ore di apprensione in Spagna, precisamente a Malaga, dove il piccolo Julen attende in un pozzo, a circa 70 metri di profondità, i suoi soccorritori. Nelle ultime ore è stato finalmente completato il tunnel verticale che corre parallelo a quello dove è caduto il bambino di due anni e mezzo; un processo lungo e difficoltoso che durante il suo cammino ha incontrato una serie pressoché infinita di ostacoli che non hanno fatto altro che ritardare i lavori. Ma affinché i soccorsi possano prendere in braccio Jule,n bisognerà aspettare ancora altre 24 ore assicurano i media spagnoli, se non di più. La prossima operazione sarà quella di inserire un enorme cilindro della lunghezza di 12 metri, per creare una piattaforma di accesso, dopo di che si procederà alla costruzione del famoso tunnel orizzontale di 4 metri, inclinato verso il basso, che consentirà appunto di unire i due pozzi verticali.

SPAGNA, BAMBINO CADUTO NEL POZZO: JULEN DISTA SOLO 4 METRI

L’operazione sarà condotta da minatori professionisti che stanno attendendo all’hotel, con un elicottero pronto a prelevarli per portarli appunto sul luogo incriminato. Gli scavi, come detto sopra, dureranno almeno 24 ore, con i lavoratori che si alterneranno a coppie di due, scavando anche a mano se necessario, e quando saranno in pausa si riposeranno in un apposito campo base allestito nella zona per l’emergenza. Ricordiamo che il piccolo Julen si trova sottoterra da domenica 13 gennaio, ed oggi sono 11 giorni che non vede la luce: la possibilità di ritrovarlo in vita è davvero minima, ma nessuno dei soccorritori ha mai perso la speranza in queste lunghissime 264 ore. Il bambino era caduto nella cavità larga 25 centimetri e profonda più di 100 metri, mentre stava giocando in campagna assieme ai genitori, lì per un pranzo con amici di famiglia. In questi undici giorni sono almeno 100 le persone che hanno partecipato ai soccorsi, mobilitando svariate centinaia di tonnellate di terreno.



