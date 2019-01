Venezuela, Guaidò si proclama auto presidente/ Ultime notizie, caos a Caracas: 14 morti e centinaia di arresti

E’ caos in Venezuela dove il giovane Juan Guaidò, leader dell’assemblea nazionale, si è autoproclamato presidente “pro tempore” del paese, destituendo così il dittatore Nicolas Maduro. In quel di Caracas, davanti a migliaia di suoi sostenitori, il leader del parlamento dominato dall’opposizione, dichiarato negli scorsi giorni illegittimo dal tribunale supremo del regime, ha lanciato il guanto di sfida a Maduro, rieletto presidente soltanto due settimane fa, ma con delle elezioni “farsa”, visto che il voto non è mai stato riconosciuto dall’opposizione. Donald Trump, numero uno degli Stati Uniti, è stato fra i primi a riconoscere Guaidò, seguito dai capi di stato di Canada, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, Paraguay e Messico. «Siamo la maggioranza, siamo il popolo di Hugo Chavez. Siamo in questo palazzo per volontà popolare, soltanto la gente ci può portare via», ha replicato Maduro, invitando poi i diplomatici degli Stati Uniti a lasciare il paese entro e non oltre le prossime 72 ore, rivolgendosi all’esercito. «Non accettano un presidente imposto da oscuri interessi o che si è autoproclamato a margine della legge», sono state invece le dichiarazioni di Vladimir Padrino Lopez, ministro della Difesa venezuelano, facendo chiaramente capire come l’intervento armato sia pronto.

VENEZUELA NEL CAOS: GUAIDO’ SFIDA MADURO

«Il popolo agguerrito e combattente – ha aggiunto su Twitter Maduro – rimanga in allerta, pronto alla mobilitazione per difendere la patria. Nessun colpo di stato, nessun interventismo il Venezuela vuole la pace». Il rischio di una guerra civile è dietro l’angolo, ed andrebbe ad aggravare un bilancio già pesantissimo, visto che negli ultimi due giorni si sono verificati 14 morti (nove mercoledì, e cinque martedì), e decine di feriti, a causa dal respingimento delle proteste anti-governative da parte della polizia e dei militari (controllati appunto da Maduro). Le manifestazioni di dissenso sono iniziate nella giornata di lunedì, ed hanno comportato ben 218 arresti fra i manifestanti, come riporta il quotidiano El Mundo. Il rischio di un’escalation è dietro l’angolo.

