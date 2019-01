Julen, il salvataggio del bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie Spagna: minatori a 2 metri dal piccolo

Julen è sempre più vicino. Dopo 12 giorni di tunnel, scavi, apprensione, angoscia, errori, problemi e ritardi, il piccolo bambino spagnolo di soli due anni e mezzo, caduto domenica 13 gennaio in buco largo circa 25 centimetri e profondo una settantina di metri, sembra davvero vicino ad essere tratto in salvo. La squadra composta da 8 minatori specializzati chiamati appositamente per l’emergenza, ha iniziato a scavare il raccordo orizzontale, quel tratto sottoterra che collegherà il tunnel costruito verticalmente a quello dove si trova il piccolo Julen. Al momento, dopo circa 15 ore di scavi anche a mani nude e anche con l’utilizzo di micro-cariche per far esplodere le rocce più dure, sono stati scavati circa due metri, su un totale di 3.5/4 metri di raccordo. Ancora una volta gli specialisti hanno dovuto far fronte alla durezza del terreno, che ha costretto gli stessi ad un lavoro extra pur di superare l’ostacolo e proseguire la propria strada. Nonostante siano poche le speranze di ritrovare ancora in vita il piccolo Julen, il numero uno della Guardia Civile di Malaga ha assicurato che il morale degli otto minatori è alto, e che tutti hanno voglia di stringere fra le braccia il povero bimbo.

JULEN, IL SALVATAGGIO DEL BAMBINO CADUTO NEL POZZO

Gli otto minatori stanno lavorando senza sosta alternandosi a ritmo di 35 minuti di scavi ciascuno: ognuno scende sottoterra grazie ad una sorta di “ascensore” realizzato proprio per tale emergenza, ed accompagnato da un vigile del fuoco, che bada alla salute dello stesso “scavatore”. I minatori si infilano sotto terra con circa 15 kg di attrezzatura con annessa anche la bombola di ossigeno, visto che in un tunnel di 60 metri, mentre si lavora senza sosta, è praticamente impossibile respirare in maniera autonoma. I minatori, inoltre, operano in un ambiente senza luce ne’ aria, in posizione scomoda, in ginocchio se non addirittura sdraiati. La Spagna è con il fiato sospeso e tutti i principali quotidiani stanno seguendo in diretta l’evento, in attesa che arrivino ovviamente buone notizie da quella maledetta collina di Totalan, a Malaga, fino ad ora quasi sconosciuta.

