Tagliano la lingua al figlio “Si è fatto male da solo”/ Coppia di genitori tortura piccolo di 14 mesi

Hanno inflitto numerose sevizie al proprio figlio, fra cui, tagliargli la lingua. I protagonisti di tale vicenda assurda sono due genitori, Scott Edwards e Holly Cota, che sono stati arrestati dalle forze dell’ordine per una serie quasi indicibile di maltrattamenti. Hanno portato il loro povero bambino di soli 14 mesi presso l’ospedale di Terre Hauto, nell’Indiana, e i medici, vedendo le gravissime condizioni in cui lo stesso piccolo versava, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Il piccolo sofferente si era presentato con lo scroto gonfio, lividi su tutto il corpo, e la lingua mutilata in parte. La madre, interpellata sulle condizioni fisiche da brividi del proprio figlio, si è giustificata dicendo: «si faceva male cadendo ripetutamente dalla culla, finendo per mordersi la lingua». Una versione che ha ovviamente non ha convinto i medici dell’ospedale ne tanto meno le autorità, che hanno voluto approfondire la questione, scoprendo una spaventosa campagna di abusi ai danni del piccolo di poco più di un anno.

TAGLIANO LA LINGUA AL FIGLIO “SI È FATTO MALE DA SOLO”

Assurdo anche il commento della madre in merito al problema ai genitali del piccolo: «deve essere stato a cavalcioni della scatola dei giocattoli – le parole riportate dall’emittente WTHI – quando è caduto, causando danni al suo scroto». I fatti risalgono al 14 gennaio scorso, e dopo che il figlio era stato visitato si era disposto il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera: «Il taglio appariva pulito e non era strappato – le parole del medico che ha visitato la lingua del bambino – il che indicava che era stato usato un qualche tipo di strumento, forse un paio di forbici», aggiungendo che anche le altre ferite non erano accidentali, bensì dei traumi causati da qualcuno. Il padre del piccolo di 14 mesi, Scott Edwards, si trova attualmente in carcere con le accuse di percosse aggravate e negligenza, e con una cauzione fissata a 75mila dollari. La madre è invece libera su cauzione in attesa della nuova udienza. «Sono inorridita – le parole dell’amica di famiglia, Chelsie Loose – sono disgustata. Il mio cuore sta male. Non riesco a pensare a cosa possa aver passato questo povero bambino. Sto davvero male».

© RIPRODUZIONE RISERVATA